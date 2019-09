Az ellenzék migránspárti polgármesterjelöltjei nagy veszélyt jelentenek

2019. szeptember 17. 14:08

Az ellenzék bevándorláspárti polgármesterjelöltjei nagy veszélyt jelentenek a településekre - jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Halász János úgy fogalmazott: az októberi önkormányzati választás tétje különösen nagy a magyar településeknek, a bevándorláspárti európai baloldal ugyanis minden szinten ki akarja építeni a hálózatát a tagállamokban. Kormányzati és önkormányzati szinteken is olyan politikusokat akar pozícióba helyezni, akik hajlandóak a migránsok elosztására és betelepítésére - mondta.

A szóvivő szerint a magyar ellenzék is tele van migránspárti polgármesterekkel, "díszpéldányuk" Botka László, Szeged szocialista vezetője, aki "kezdettől fogva támadja a kerítést", az MSZP miniszterelnök-jelöltjeként meg is ígérte a lebontását. Botka László külön egyeztetett Martin Schulzcal, "a bevándorláspárti európai szocialisták akkori vezetőjével", és nyilvánvalóvá tette, hogy Szeged tárt karokkal fogadja a migránsokat - fűzte hozzá.



Az ellenzék szombathelyi polgármesterjelöltje, Nemény András is bevándorláspárti - folytatta Halász János -, támogatja a migránskvóta bevezetését, ami azt jelentené, hogy "futószalagon osztanák szét" Európa különböző városaiban - magyar településeken is - a migránsokat.



A frakciószóvivő a nyíregyházi ellenzéki polgármesterjelöltet, Jeszenszki Andrást szintén bevándorláspártinak nevezte, aki - mondta - "ugyancsak támadja a magyar kormány bevándorláspolitikáját".



Halász János arról is beszélt, hogy azokban a külföldi városokban, ahol a polgármester bevándorláspárti, és segíti a migránsok betelepítését, ott rohamosan romlik a közbiztonság, megnő az erőszakos bűncselekmények száma, és vége van az ott élők nyugalmának.



Ezért arra kérte az embereket, hogy október 13-án szavazzanak a nyugalomra, a biztonságra, szavazzanak a Fidesz-KDNP jelöltjeire.



MTI