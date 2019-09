Merkel: a német kormány nem ért egyet a Jordán völgye bekebelezésével

2019. szeptember 17. 15:41

A német szövetségi kormány nem ért egyet a Jordán folyó völgyének bekebelezéséről szóló izraeli tervvel - közölte Angela Merkel német kancellár kedden Berlinben.

Térkép: israeled.org

A német kormányfő II. Abdalláh jordániai uralkodóval folytatott megbeszélése után, kettejük közös tájékoztatóján Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök annexiós tervéről azt mondta, hogy kormánya továbbra is az izraeli-palesztin konfliktus kétállami megoldását tartja szükségesnek.



Az ilyen konfliktusokban mindig káros hatással van a békés rendezésre, ha az egyik fél területeket kebelez be, ezért a német kormány nem ért egyet az izraeli tervekkel - tette hozzá.



II. Abdalláh elmondta, hogy mély aggodalommal tölti el a terv, amelynek esetleges megvalósítása szerinte katasztrofális következményekhez vezetne a kétállami megoldást tekintve, és közvetlen hatást fejtene ki az izraeli-jordániai és az izraeli-egyiptomi kapcsolatokra.



A Szaúd-Arábia olajipara ellen intézett dróntámadással kapcsolatban mindketten a konfliktus hevességének enyhítése és a békés megoldások mellett foglaltak állást.



Angela Merkel kiemelte, további információkra van szükség annak megállapításához, hogy kik követhették el a támadást. Kérdésre válaszolva hozzátette: nem lát okot arra, hogy kormánya visszavonja a védelmi ipari termékek Szaúd-Arábiába irányuló exportjának tilalmát.



A német kormánypártok a tavaly tavasszal megkötött koalíciós szerződésükben rögzítették, hogy Németország nem szállíthat hadiipari termékeket a jemeni konfliktusban közvetlenül érintett országoknak. A már folyamatban lévő üzleteket nem állították le, de Szaúd-Arábiával kapcsolatban Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki újságíró meggyilkolása miatt tavaly novemberben tovább szigorították a szabályt, teljes körű, vagyis a már kiadott exportengedélyekre is vonatkozó kiviteli tilalmat rendeltek el.



A szombati légitámadások két olajterminált rongáltak meg Szaúd-Arábiában, ami miatt kevesebb, mint felére, 5,7 millió hordóra csökkent a szaúdi napi olajkitermelés. Ez öt százaléka a világ napi olajkitermelésének.



Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő a napokban kilátásba helyezte, hogy választási győzelme esetén Izrael annektálja a Jordán-völgyet. A 2400 négyzetkilométer területű folyóvölgy az Izrael által az 1967-es hatnapos háború során elfoglalt Ciszjordániában van, ahol mintegy 3 millió palesztin és több mint 400 ezer zsidó telepes él.

MTI