Felavatták a II. János Pál pápáról elnevezett teret Máriapócson

2019. szeptember 17. 17:18

Felavatták a Szent II. János Pál pápáról elnevezett teret kedden a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máriapócson.

Az 1991-es máriapócsi pápalátogatás helyszínén rendezett ünnepségen Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes méltónak és igazságosnak nevezte, hogy a teret a néhai katolikus egyházfőről nevezték el, akinek Magyarország, Közép-Európa és az egész emberiség is hálás lehet.



"Nem evidencia az, hogy szabad vallásgyakorlat van, egyházi iskolák vannak, szabad a hitoktatás, és egyáltalán nem evidencia az, hogy szuverén Magyarország van és például a szovjet megszálló csapatok nincsenek Magyarországon" - fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.



Semjén Zsolt szavai szerint ezer történelmi állítást is lehet mondani arra a kérdésre, hogy minek köszönhetik a magyarok a szabadságukat, "de a történelmi igazság az, hogy három embernek köszönhetjük azt, hogy mi most itt szabadon, magyarként, keresztényként élhetünk, ez a három ember II. János Pál pápa, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov".



A miniszterelnök-helyettes kifejtette: Reagan ismerte fel, hogy a Szovjetunió az összeomlás szélén van, az Egyesült Államok pedig gazdasági és katonai fölényét kihasználva térdre kényszerítette a rivális nagyhatalmat. Kellett hozzá egy "épeszű" ember, Mihail Gorbacsov is, aki inkább lebontotta a Szovjetuniót, ahelyett, hogy belevitte volna az emberiséget a harmadik világháborúba - tette hozzá.



Spirituális és szellemi értelemben II. János Pál pápa az, akinek köszönhetjük szabadságunkat. Amikor őt pápává választották, akkor kapta azt a halálos sebet a Szovjetunió, amiből nem tudott már felállni - jelentette ki Semjén Zsolt.



A korábbi katolikus egyházfő 1991-es magyarországi apostoli útján augusztus 18-án látogatott el Máriapócsra, ahol a háromszázezer zarándok jelenlétében részt vett a nagybúcsún és a Hajdúdorogi Egyházmegyét akkor vezető Keresztes Szilárd püspökkel együtt szent liturgiát mutatott be. Erre emlékezve névadó táblát állítottak fel a róla elnevezett téren, amelyet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita és Palánki Ferenc debreceni-nyíregyházi megyéspüspök áldott meg.



Az eseményen részt vett Seszták Oszkár (Fidesz-KDNP), a megyei közgyűlés elnöke, Simon Miklós fideszes országgyűlési képviselő és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az ünnepségen II. János Pál pápáról Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök mondott emlékező beszédet.

