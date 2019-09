Az USA igazságügyi minisztériuma beperelte Edward Snowdent könyve miatt

2019. szeptember 17. 20:55

Az amerikai igazságügyi minisztérium beperelte Edward Snowdent, a 2013-ban titkos hírszerzési dokumentumokat kiszivárogtató volt CIA-alkalmazottat a most megjelent könyve miatt - jelentette be kedden az igazságügyi tárca Washingtonban.

straitstimes.com

A minisztérium közleménye szerint Snowden a könyvet megjelenése előtt nem mutatta be az amerikai hírszerző szerveknek, s ezzel megsértette a Központi Hírszerző Ügynökséggel (CIA) és a Nemzetbiztonsági Ügynökséggel (NSA) aláírt korábbi titoktartási megállapodását.



A minisztériumi kommüniké leszögezte azt is: Edward Snowden a közelmúltban adott interjúival szintén megszegte ezt a titoktartási kötelezettségét.

A perkérelem ugyanakkor - bár a könyv kiadója ellen is pert indít -, nem indítványozza a Permanent Record (Állandó Nyilvántartás) című önéletrajzi könyv kiadásának vagy forgalmazásának leállítását. A kiadó elleni per célja, hogy a könyvből származó bevételekből Snowden egyetlen centhez se jusson hozzá - szögezte le a közlemény. Az amerikai CBS televízió hétfőn sugárzott interjút a jelenleg Moszkvában élő Edward Snowdennel. Az NSA és a CIA volt alkalmazottja akkor kifejtette, hogy szeretne visszatérni az Egyesült Államokba, de csakis akkor, ha - mint fogalmazott - "igazságos per" várna rá. Snowden számítógépes szakember, aki 2007-től a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) alkalmazottja volt, majd a Dell és a Booz Allen cégek munkatársaként a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) munkatársaival dolgozott együtt.



Kiképzett hírszerzőként és titkos ügynökként tevékenykedett külföldön is, mielőtt 2013-ban az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban folytatott széleskörű lehallgatásokat bizonyító, szigorúan titkos dokumentumok tízezreit másolta le és adta ki újságíróknak.



Ezt követően több országtól kért menedékjogot, a legutóbb éppen hétfőn Franciaországtól, de eredménytelenül. Moszkvában él, s az amerikai kormányzat mindeddig hiába kérte kiadatását.



MTI