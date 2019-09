Homoródalmás: Letörte a csűr ajtaját is a medve a juhokért

2019. szeptember 17. 22:46

Juhokat, kecskéket és teheneket öltek a medvék Homoródalmáson, ahol az elmúlt három héten napi szinten érkeztek kárjelentések a polgármesteri hivatalba. A község vezetősége tarthatatlannak érzi a helyzetet, így mielőbbi megoldást várnak el a hatóságoktól.

A Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület csapdával szeretne befogni egy problémás medvét, ugyanakkor kilövési engedélyért is folyamodnak. A leláncolt csűrkapu sem volt akadály a medvének, amely több juhot megölt Mihályéknál

„Homoródalmásra eddig nem volt jellemző, hogy ennyi medvetámadás legyen, de az utóbbi három hétben napi szinten betörtek a portákra a nagyvadak, ahol kerítéseket tesznek tönkre, illetve teheneket, kecskéket és juhokat ölnek” – vázolta a helyzetet Tikosi László polgármester. A vadászokkal konzultálva rámutatott, a helyzet tarthatatlan, hiszen roppant nehéz megszabadulni egy olyan medvétől, amely már megkóstolta a háziállatok húsát, mivel az vissza fog térni újabb jószágokat rabolni. „Bárhová megyek, mindenki a medvékről kérdez, hogy mit lehetne tenni a károk elkerülése érdekében. Ezért is gondolom, hogy megoldást kell találni a problémára, mielőtt emberre támadna a nagyvad” – fogalmazott a tisztségviselő, aki a hatóságok segítségében reménykedik. Hangsúlyozta, a korábbi években történt gyilkosság, illetve a betörések, lopások megszüntetése érdekében saját kezükbe vették a sorsukat a helyi polgárőrség megalakításával. Akkor sikerrel jártak, de a medvék esetében erre nincs lehetőségük. Akkor is nagy volt a feszültség a településen és most is az.

„Most nem mondhatom azt, hogy odamegyek és szóba állok a medvével, mert nem lehet. Kegyetlenebb módszereket sem választhatok, hiszen az bűncselekmény, avval nem lehet játszani” – fakadt ki. A juhai bánták Már szokva van azzal, hogy a Merke-tetőn található esztenája körül rendszeresen járnak a medvék, de azt elfogadhatatlannak tartja, hogy az utóbbi hetekben már a Homoródalmás központjához közel lévő portájára is betörtek – jelentette ki Mihály Csaba, aki juhtartással keresi kenyerét. Mint mondta, az utóbbi időben saját kertjében tartott néhány vemhes juhot, hogy jobban gondozni tudja azokat, de egy este a kerítést letörve bejött a medve és megölt kettőt közülük. Azután már a csűrbe zárta estére a megmaradt jószágait, de a nagyvad visszatért, és az ajtót letörve újabb hat állatot pusztított el, illetve többet megsebesített. Összesen nyolc juha maradt otthon és most attól tart, hogy azok is áldozatul esnek a medvéknek. Más megoldás híján a kutyái bátorságában bízik, ám azokból sem tarthat eleget a törvények miatt – magyarázta.

Gothárd István helyi állatorvos közölte, legalább tizenöt káresetről tud a faluban, de ebből a fülszámok hiánya miatt csak hétszer állíthatott össze dokumentációt a kártérítés igénylése érdekében. A rosszabbul járt gazdák sem követtek el mulasztást, hiszen nekik hat hónapjuk volt a fülszám igénylésére és nem járt le ez az időszak. A többiekkel egyetértve problémának nevezte azt is, hogy noha az állami szervek kártérítést biztosítanak a gazdáknak, azzal senki sem számol, hogy a jószágok például mennyi tejet adhattak volna. Szintén gond, hogy a gazdák rengeteg pénzt kell költsenek a megsebesített állataik gyógyítására. Megoldáskeresés Tikosi elmondta, az utcákon kóborló és a portákon garázdálkodó gazdátlan kutyák, rókák és egyéb vadak eltávolítása érdekében szerződést kötöttek a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesülettel, de a medvéket nem sikerült megfékezni.

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a szervezet vezetője rámutatott, roppant nehéz dolguk van, hiszen elszaporodtak a védett nagyvadak, ráadásul megszokták az emberek közelségét és nem félnek tőlük. Hiába próbálják elriasztani a medvéket, azok nem kerülik el a házakat, zaj hatására is csak távolabb mennek. Azt pontosan nem tudni, hogy hány nagyvad él Homoródalmás környékén, de a kilövési keretek megszüntetése óta lényegesen elszaporodtak. Sajnos már a villanypásztorok sem állítják meg őket, hiszen ha a bocsok bemennek a kifeszített drót alatt, akkor az anyjuk is követni fogja azokat – magyarázta az igazgató.

Azt tervezik, hogy kilövési engedélyt fognak kérni a cikkünkben is megszólaló gazdát károsító medvére, ám ha ezt meg is kapják, akkor sem jelent végleges megoldást a problémára. „Ha ezt kilőjük, akkor más medve fog garázdálkodni” – magyarázta. Mindemellett gyors segítségként ki fognak vinni egy speciális csapdát a helyszínre, hátha azzal nagyobb sikerrel járnak.

Fülöp-Székely Botond

Kép: Ifj. Haáz Sándor

szekelyhon.ro