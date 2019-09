Még a baloldalon is elismerik, hogy Tarlós István „gatyába rázta Budapestet”

2019. szeptember 18. 11:46

Nincs főpolgármester-váltó hangulat, és stabil Tarlós István előnye. Erről számolt be a Hír TV stúdiójában a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója. Nagy Dániel a Magyarország élőben című műsorban Velkovics Vilmos vendége volt, s egy kérdésre válaszolva kifejtette: Tarlós István egyedül is begyűjtené a szavazatok felét. Kevesebb mint egy hónap múlva Magyarország újra választ, az adásban az esélylatolgatáshoz a legfrissebb közvélemény-kutatási adatokat hívták segítségül.

A legfrissebb közvélemény-kutatások adatai szerint változatlanul őrzi vezető helyét a főpolgármesteri címért folytatott küzdelemben Tarlós István. A hivatalban lévő városvezető egyedül begyűjtené a szavazatok felét, ami most jobb eredménynek számítana, mint 2014-ben. A felmérést készítők szerint jelentősen hozzájárul Tarlós István vezetéséhez, hogy a budapestiek többsége elégedett a főpolgármester eddigi munkájával. Még a baloldaliak csaknem negyede sem bánná, ha Tarlós újabb 5 évet kapna.

„27 nappal vagyunk az önkormányzati választások előtt. Sorra készülnek a felmérések, becslések, mindenfajta latolgatások. 10 százalékra mérik a legnagyobb különbséget Tarlós István és Karácsony Gergely között és 3 százalékra a legkisebbet. Ez belefér még?” – tette fel a kérdést Velkovics Vilmos.

A szakértő reagálásában elmondta, hogy a minapi 3 százalékos különbséget mutató méréskor a teljes lakosságot kérdezte meg az adott közvéleménykutató, s ebben a felmérésben benne vannak a bizonytalanok, és az otthonmaradó választók is, míg a Nézőpont által mért 10, illetve 8 százalékos különbség jegyzésekor a biztos pártválasztók véleményére voltak kíváncsiak.

„Ha kicsit rosszindulatú akarok lenni, akkor azt mondom, azért adtak ki ilyen számot, hogy kisebbnek tűnjön a különbség” – fogalmazott a kutatási igazgató, majd folytatta: „Mi most 50 százalékot mértünk, ez azt mutatja, hogy nagyon is megvan rá az esélye, hogy Tarlós István múltkori 49 százalékos győzelmét most meghaladja majd. Ott nagyon gyenge ellenfele volt Bokros Lajos személyében és Falus Ferenc is megtett mindent annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a szavazatszáma. Most Karácsony Gergely még ezeket a jelölteket is megpróbálja alulmúlni” – nyilatkozta Nagy Dániel.

A szakértő szerint a független Puzsér Róbert egy „nagyon stabil, egységes tábort tudhat maga mögött”, többségében a baloldalról visz el szavazatokat.

A Tarlós Istvánt provokáló Tordai Bence akciója arra volt csak jó, hogy elterelje a figyelmet a jelenlegi főpolgármester sikeréről, amely révén immáron tízezer fát ültettek el a városban. Zuglóban is több fát ültetett a város, mint a zöld programjára büszke Karácsony Gergely – szögezte le a Nézőpont kutatási igazgatója.

Nagy Dániel Tarlós István sikerének kulcsát abban látja, hogy rendpárti és a többség megítélése szerint ellenfeleivel szemben bizonyított már, ő alkalmas Budapest vezetésére. „Kicsit gatyába tudta rázni Budapestet” – fogalmazott a szakember, aki elmondta, hogy a jelenlegi főpolgármester megítélése folyamatosan 50 százalék feletti eredményeket hoz a megkérdezettek körében, tehát a többség úgy látja, a magyar főváros ügyei rendben, jó irányban haladnak Tarlós irányítása alatt.

A teljes beszélgetés IDE KATTINTVA tekinthető meg.

HírTV