Határozatképtelen volt a rendkívüli ülés

2019. szeptember 18. 12:32

Határozatképtelen volt az Országgyűlés szerdai rendkívüli ülése, amelyet az ellenzék azért kezdeményezett, hogy a parlament tájékoztatást kapjon a kormánytól Magyarország klímaügyi vállalásairól. A kormány, valamint a Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a tanácskozáson. Az ellenzékiek napirend előtt arról beszéltek, hogy az októberi önkormányzati választás után az ellenzéki vezetésű települések saját hatáskörben is tehetnek a klímaváltozás ellen.

Jobbik: a klímaváltozásról is hazudik a Fidesz



Jakab Péter (Jobbik) szerint a Fidesz még a klímaváltozás kérdésében is hazudik, ugyanis 2050-ben nem az lesz a kérdés, mekkora a rezsiszámla, hanem az, hogy túléljük-e a klímaváltozást. Azt mondta, a rezsicsökkentést az veszélyezteti, amikor a fideszes politikusok bevásárolják magukat az energiaszektorba, vagy az, hogy a Fidesz a világpiaci árnál 40 százalékkal drágábban adja a gázt a lakosságnak.

Közölte, a fideszes polgármesterek ahelyett, hogy kikövetelnék minden településen élőnek az igazságos rezsicsökkentést, a kilencezer forintos rezsiutalvánnyal kampányolnak, és csak Orbán Viktornak akarnak megfelelni. Hozzátette: az ellenzéki jelöltek a lakosság bizalmából lesznek polgármesterek, az ő érdekeiket képviselik, ezért lesznek sikeresebbek is.

Hiányolta a kormányt, a Fideszt és "a nemzet bozótharcosát", Kósa Lajost (Fidesz), aki - mondta - a lángoló őserdőt bozóttűznek titulálta. "Kósa Lajos fejében nemhogy a bozót, hanem az értelem szikrája sem lángol" - fogalmazott.



MSZP: a szabad városok felléphetnek a klímaváltozás ellen



Tóth Bertalan (MSZP) azt mondta, a kormánypártok szerint nincs klímaváltozás, de ha mégis létezik, akkor biztos "valamiféle liberálszocialista, kommunista, biciklista, Soros-ügynök, migráns" találmány. Ez a hozzáállás az Orbán-közeli oligarchák érdekeit szolgálja, hiszen látni, hogy Mészáros Lőrinc hogyan terjeszkedik az energetikai piacon - közölte.

Elmondta, lehet, hogy most nem tudták a Fideszt "bekényszeríteni" a parlamentbe, de október 13-án lehet cselekedni. A közös jelöltekkel felszabadíthatják a magyar városokat a Fidesz-uralom alól - hangoztatta. Szerinte a győztes ellenzéki jelöltekkel az önkormányzatok is tenni tudnak a klímaváltozás ellen, energiahatékonysági beruházásokkal, a levegőtisztaság biztosításával, a tömegközlekedés szervezésével.



Párbeszéd: a városok saját hatáskörben is tehetnek a klímaváltozás ellen



Szabó Tímea (Párbeszéd) úgy látta, a magyar emberek többsége is tudja, ha most nem cselekszünk a klímaváltozás ellen, akkor gyerekeink, unokáink az élhető lakóhelyért, az élelemért és a vízért fognak háborúzni. Szerinte amikor a kormánypártiak nem jelennek meg egy ilyen nagyon fontos ülésen, nyíltan kimondják: "magasról tesznek a magyar emberek egyik legégetőbb problémájára és a gyerekeink jövőjére".

Azt mondta, Orbán Viktor és kormánya Tarlós István együtt tagadja a klímaváltozás veszélyeit és esélyt sem ad a magyar embereknek a felkészülésre. Október 13-án azonban a városok esélyt kapnak arra, hogy saját hatáskörben tegyenek a klímaváltozás ellen - hangoztatta. Hozzátette: Budapesten Karácsony Gergely baloldali főpolgármester-jelölt arra készül, hogy "a megafonba idétlenkedő" Tarlós Istvánt leváltva a fővárosiakat megvédje a közelgő veszélytől.



LMP: "betonba öntött, klímaszkeptikus" kormánya van Magyarországnak



Schmuck Erzsébet, az LMP képviselője a kormányoldalról szólva úgy fogalmazott: Magyarországnak "szinte betonba öntött, klímaszkeptikus" és "vak" kormánya van, a legnagyobb kormánypárt politikusai pedig "nem látják az égő bozóttól az erdőt", az éghajlatváltozást pedig "kommunista trükknek", "politikai csatatérnek tartják".

Hangsúlyozta: elvárják a miniszterelnökről és a kormánytól, hogy a magyar emberek érdekében felelős döntéseket hozzanak az éghajlatváltozással kapcsolatban és az ENSZ rendkívüli klímacsúcsán ennek megfelelően vegyen részt.

Szerinte a miniszterelnöknek támogatnia kellene a klímavészhelyzet kihirdetését, a klímatörvény megalkotását, és egy klímaügyi és fenntarthatósági minisztérium létrehozását.



DK: a kormány alkalmatlan globális problémák kezelésére



Gyurcsány Ferenc, a DK frakcióvezetője a kormányt "semmirekellőnek" nevezve arról beszélt: le kell váltani a jelenlegi kabinetet, mert alkalmatlan arra, hogy olyan globális kérdéseket kezeljen, mint a klímaügy vagy a menekültkérdés.

Az önkormányzati választásokról szólva úgy vélte: a kormánypárti polgármesterek asszisztáltak ahhoz, hogy önkormányzatok helyett újra tanácsrendszer legyen Magyarországon, eltűrték, hogy elvegyék a településektől az iskolákat, "eladták, elárulták a falvaikat, városaikat". Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta: szó sincs arról, hogy polgárháborút szeretnének: azt akarják megmutatni, hogy lehet ennél szabadabb, önállóbb életet élni, és hogy a települések nem alávetettjei a végrehajtó hatalomnak.

Felszabadítjuk ezeket a városokat és településeket, ez a választás erről szól - értékelt.



Az elnöklő Latorcai János a felszólalások után megállapította, hogy a Ház nem határozatképes. Jelezte: a Fidesz és a KDNP arról tájékoztatta, nem vesz részt az ülésen, ezért nem lát lehetőséget arra, hogy a határozatképességet helyreállítsák. Így bezárta az ülést. A parlament soron következő ülésének időpontját egyelőre nem közölték.

MTI