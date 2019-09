Az MPP kizárta soraiból Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármestert

2019. szeptember 19. 11:07

A Magyar Polgári Párt (MPP) kizárta soraiból Gálfi Árpádot, Székelyudvarhely polgármesterét, akit bomlasztó tevékenységgel vádol - közölte csütörtökön a párt sajtóirodája.

A kizárásról az erdélyi magyar párt országos elnöksége egyhangú szavazással döntött Nyárádszeredán tartott ülésén. A testület kizárta a pártból Rákossy Botond Józsefet is, aki a Hargita megyei szervezet elnöki tisztségét töltötte be. A közlemény szerint a megyei elnök visszahívását a Hargita megyei küldöttek kezdeményezték.

"A legszigorúbb szankció alkalmazásának célja a pártban gerjesztett feszültség, uszítás, bomlasztás megszüntetése volt. (...) Most végre lezárjuk a Biró Zsolt (korábbi MPP-elnök) által előidézett széthúzást, rendet rakunk és dolgozunk tovább!" - idézte a közlemény Mezei Jánost, a párt elnökét.

Mezei János az MTI-nek elmondta: Gálfi Árpád nem veszíti el a polgármesteri mandátumát a kizárás következtében. Elmagyarázta: a törvény csak abban az esetben fosztja meg mandátumuktól a választott önkormányzati tisztségviselőket, ha ők maguk lépnek ki a pártból, melynek színeiben mandátumot nyertek.

Rákossy Botond József és Gálfi Árpád • Fotó: Székelyhon-montázs

A pártelnök szerint Gálfi Árpád konfliktushelyzetet alakított ki a székelyudvarhelyi pártszervezetben azzal, hogy nem vonta be a párt frakcióját a döntéseibe. Ennek a következménye volt, hogy a polgármestert július közepén a helyi szervezet megfosztotta politikai tisztségétől. Mezei János hozzátette: a mostani kizárás annak a következménye, hogy Gálfi Árpád szembement az elnökség döntéseivel, a párt belső levelezési listáját arra használta, hogy sérelmeit országosan is terítse, sőt a belső vitáról Székelyudvarhely testvérvárosainak elöljáróit, így Budapest főpolgármesterét is tájékoztatta. "Ha mindenki így járna el, káoszt idézne elő a párton belül" - tette hozzá az elnök, aki nyomatékosította: a helyi problémákat helyben kell megoldani, és nem a Facebookon, a nagyközönség előtt vagy a médiában.

Mezei János szerint Gálfi Árpád ügyével áll összefüggésben az is, hogy két héttel ezelőtt megvonta a bizalmat a párt ügyvezető elnökétől, Salamon Zoltántól, és most az országos elnökség kizárta a pártból Rákossy Botond Józsefet. Az elnök szerint ők nem segítették a belső feszültségek megoldását, sőt, inkább gerjesztették a feszültségeket. Mezei János szerint a döntéseket a párt alapszabályának megfelelően, valamennyi elnökségi tag egyetértésével hozták.

MTI