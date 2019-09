Lánczi: végre a lényegről, az alapértékekről zajlik párbeszéd Brüsszelben

2019. szeptember 19. 12:27

Lánczi Tamás politológus jónak tartja, hogy vita alakult ki a képviselők körében az európai életmód védelméért felelős uniós biztosi posztról.

A politológus csütörtökön az M1 aktuális csatornán ezt azzal indokolta, hogy végre a lényegről, az alapértékekről zajlik párbeszéd. Bár a vita egyelőre az elnevezésről szól, a mögött valós tartalmak vannak, később pedig azokat is megbeszélhetik - tette hozzá.

Azt mondta, a liberálisok - ideértve a zöld és a szocialista képviselőket is - a hagyományos európai értékeket utasítják el, amikor azt állítják, hogy nincs szükség erre a biztosi posztra.

A liberálisok azt is tagadják, hogy az európai kultúra és a migráció kérdése szorosan összefügg, pedig ha más kultúrájú emberek milliói áramlanak be Európába, és ők nem asszimilálódnak, hanem megőrzik saját kultúrájukat, az kihívást jelent az európai kultúrára is - érvelt Lánczi Tamás.

Kitért arra is: az európai életmód védelméért felelős biztos feladata, hogy megvédje a kontinenst a migráció káros hatásaitól, a kérdés ugyanis az, hogy Európa iszlám kontinens lesz, vagy meg tudja őrizni a keresztény gyökereit.

MTI - M1