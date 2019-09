Európa-liga - Barcelonában bravúros döntetlennel rajtolt a Ferencváros

2019. szeptember 19. 23:58

A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott az Espanyol vendégeként a labdarúgó Európa-liga csoportkörének csütörtöki nyitányán.

A zöld-fehérek a spanyolok csapatkapitányának, Javi Lópeznek a 10. percben esett öngóljával szereztek vezetést, majd a barcelonai együttes Matias Vargas révén egyenlített a 60. percben.

Szerhij Rebrov vezetőedző csapata az október 3-i második fordulóban a bolgár Ludogorecet fogadja, amely a CSZKA Moszkva felett aratott 5-1-es sikerével a csoport élén áll.



Európa-liga, H csoport, 1. forduló:

Espanyol (spanyol)-Ferencváros 1-1 (0-1)



Barcelona, 25 ezer néző, v.: Nikola Dabanovic (montenegrói)

gólszerzők: Vargas (60.), illetve J. López (10., öngól)

sárga lap: Ihnatyenko (41.)



Espanyol: D. López - J. López, Naldo, Espinosa, Didac Vila (Pedrosa, 67.) - Melendo (Calleri, 56.), Marc Roca, Lozano, Granero - Vu, Vargas (Campuzano, 74.)



Ferencváros: Dibusz - Botka (Lovrencsics, 66.), Blazic, Dvali, Heister - Sigér, Haratin, Ihnatyenko (Frimpong, 85.) - Zubkov, Isael (Szihnyevics, 64.), Nguen



Ünnepi hangulatban fogadta a csapatokat a nagyjából 25 ezer szurkoló, köztük közel ezer magyar, ami érthető, mivel az Espanyol 12, a Ferencváros 15 év után szerepelt az európai kupasorozatok csoportkörében.

Az Espanyol ugyan az első perctől igyekezett magához ragadni a kezdeményezést, de nem kezdett megilletődötten a Ferencváros, hamar kiderült, hogy nem adja fel a támadásvezetések lehetőségét. Amíg a hazaiak enyhe mezőnyfölénye meddő volt, addig a zöld-fehérek első végigvitt akciójuk végén tesztelték a rivális kapusát, aki Zubkov lövését ütötte szögletre. Isael különösen elemében volt, jobb oldalon rendre megbolondította a védőket, egy ilyen akció végén az Nguen elől menteni igyekvő csapatkapitány, Javi López talált saját kapujába a beadásból.

Negyedóra elteltével már Dibusznak is akadt dolga, előbb Vu lövését, majd fejesét védte. Az Espanyol a 20. perctől egyre nagyobb mezőnyfölényt harcolt ki, de hiába, ugyanis igazán veszélyes helyzete ismét a Ferencvárosnak volt Isael újabb remek labdájából, ám Zubkov célt tévesztett, ahogy egy szöglet után Haratin is. A félidő végén beszorult ugyan a Ferencváros, de a spanyol csapat nem tudta feltörni a rendkívül jól szervezett védekezést.

A második félidőt próbálta lendületesen kezdeni az Espanyol, egy újabb pontatlan lövés után viszont ismét a Ferencváros járt közelebb a gólhoz: Isael jobb oldali szabadrúgásból kapura tekert, a labda ugyan átszállt a beadásra számító spanyol kapus felett, de a keresztlécen csattant.

Innentől viszont az Espanyol beszorította a magyar bajnokot, záporoztak a lövések Dibusz kapujára, egy ízben például Blazic mentett, nem sokkal később pedig Vargas a kapufa segítségével már betalált. Az egyenlítés után is lendületben maradt a spanyol gárda, a magyar csapat viszont nem omlott össze, továbbra is szervezett maradt, sőt, valamelyest enyhült a nyomás. Ennek ellenére ha ritkábban is, de csak az Espanyol jutott el az ellenfél kapujáig, ugyanakkor újabb gólt már nem tudott szerezni, csak kapufáig jutott, így a Ferencváros bravúros pontszerzéssel tért vissza 15 év után az európai kupaporond csoportküzdelmeibe.

"Nagyszerű első húsz percet produkáltunk, de utána nehéz volt tartani a ritmust. A második félidőben fölénk nőttek, és elmaradtak az ellentámadások, de így is sikerült egy pontot megtartanunk" - értékelt Szerhij Rebrov, az FTC vezetőedzője, aki csapata találatáról úgy vélekedett, nem érdekli, hogy öngól volt, már csak azért sem, mert ha nem ér bele a védő, akkor Nguen lőtte volna be.

Az ukrán tréner a második félidei teljesítmény kapcsán megjegyezte, nem szabad elfelejteni, hogy nem egy magyar csapattal szemben szorultak be, hanem egy spanyollal, amely nagyon komoly játékerőt képvisel.

"Nem ilyen kezdésről álmodtunk. Keserédes érzéseim vannak a két ellentétes félidő miatt. Az elsőben nem játszottunk jól, nem volt meg a ritmus, nem gyakoroltunk nyomást, és a korán bekapott gól is megzavarta a játékosokat. A második már rendben volt a játék minden elemében, csak a második gól hiányzott" - mondta David Gallego, az Espanyol mestere.

MTI