Rhédey-múzeumot avattak Erdőszentgyörgyön

Erzsébet királynő ükanyjának is emléket állít a kiállítótér

Régi adósságot törlesztett Erdőszentgyörgy azzal, hogy pénteken hivatalosan is megnyitották a helyi kastélyban a Rhédey-kiállítóteret, amely többek közt múltunk tragikus sorsú szépségének, Rhédey Claudiának állít emléket. Az Erdőszentgyörgyön született egykori grófkisasszony a jelenlegi angol királynő ükanyjának számít, így nem csoda, hogy a megnyitó igazi multikulturális kavalkád volt, amelyen grófok, nagykövetek, politikusok is jelen voltak.

Az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély • Fotó: Haáz Vince

Az Erdőszentgyörgy szívében álló kastély egykori építője és tulajdonosa után került Rhédey-kastélyként a köztudatba, a neobarokk kastély eddig is érdekes látnivaló volt a turisták számára, de most két évnyi kutatómunka után egy modern, multifunkcionális, öt termet átölelő Rhédey-kiállítóteret nyitottak meg az épületben, amelynek fókuszában a tragikus sorsú szépség, Rhédey Claudia áll.

A Mysteria Residentiae Rhédey nevet viselő kiállítótér is ma négy nemzet kincse, éppen ezért a hivatalos megnyitója is négy nemzet legmagasabb képviseletének jelenlétével zajlott: jelen volt például Andrew Noble, Nagy-Britannia romániai nagykövete, Zákonyi Botond Magyarország romániai nagykövete, német részről Klaus Peter Krüger és Paulien Kudel Brandenburg tartomány képviselői, de Kálnoky Tibor gróf is, aki a kiállítás létrejötte alatt segítette a kommunikációt az angol királyi család tagjaival.