Áder János is felszólalhat az ENSZ klímacsúcsán

2019. szeptember 21. 15:10

Nem minden ország képviselője szólalhat fel az ENSZ klímacsúcsán hétfőn. Hiába regisztráltak több mint százan, mindössze 63-an kapnak lehetőséget, hogy beszédet is mondjanak New Yorkban. A Financial Times brit napilap szerint nem kap szót többek között az Egyesült Államok, Kína és Japán sem, ugyanis az ENSZ szerint nem elég ambiciózus a klímastratégiájuk. Magyarország viszont lehetőséget kapott, Áder János szólal majd fel. A köztársasági elnök pénteken azt mondta: nekünk kész tervünk van például a szén-dioxid-mentes energiatermelés elérésére – hangzott el az M1 Híradójában.

Ezúttal is New York lesz a házigazdája az ENSZ klímacsúcsának. A rendezés joga azonban hiába Amerikáé, az Egyesült Államok képviselője mégsem szólalhat fel hétfőn. Ahogy olyan más gazdasági nagyhatalmak vezetői sem, mint például Japán, Szaúd-Arábia, Ausztrália és Brazília.

Az ENSZ ugyanis úgy látja: ezek az országok nem elég elkötelezettek a klímaváltozás iránt. A Financial Times nevű brit napilap információi szerint több mint 100 ország regisztrált az ENSZ klímacsúcsának hétfői konferenciájára, közülük azonban csak 63, köztük Magyarország kap lehetőséget a felszólalásra – közölte az M1.

Az ENSZ főtitkára szóvívőjén keresztül azt üzente: a legfontosabb kritérium az volt, hogy csak olyan országok kormány- vagy államfői mondhatnak beszédet, akik világos tervekkel, érvekkel érkeznek.

A csúcson nem állhatnak a pódiumra azok a fejlett országok, amelyek a szénre alapozzák a jövőjüket, vagy a terveik között nem szerepel elég hangsúlyosan a klímavédelem, illetve nem vállalják, hogy 2050-re szénmentesssé teszik gazdaságukat.

A brit és a francia államfő mellett szót kap a magyar is

Boris Johnson, brit miniszterelnök , Emmanuel Macron francia elnök viszont úgy néz ki megkapta a felszólalás jogát. Hozzájuk hasonlóan Áder János, államfő is beszédet mond hétfőn.

„Amikor a fenyegető klímakatasztrófáról és a megteendő intézkedésekről beszélünk, mégegyszer mondom helyes, hogy Magyarország felelősségét és tennivalóit is vizsgáljuk, de azért ne tévesszünk mértéket” – fogalmazott Áder János.

A magyar államfő pénteki rádióinterjújában megerősítette: a többi országhoz hasonlóan hazánknak is kétségtelen felelőssége van a klímavédelmi küzdelemben, ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy például Magyarország egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátása átlag alatti: a világ teljes kibocsátásának mindössze 0,1, az Európai Unióénak pedig csak 1 százaléka.

Elit csoportba tartozhat Magyarország 2030-ra

„2030-ra, nem 2050-re, 2030-ra a magyarországi áramtermelés és nem energiatermelés, az más, a magyarországi áramtermelés több mint 90 százaléka szén-dioxod-mentes lesz. Nem sok ilyen ország lesz 2030-ban a világon” – tette hozzá az államfő.

Áder János ugyanakkor arról is beszélt: döntéseket kell hozni azért, hogy megálljon a felmelegedés. Mint mondta: hazánkban a szén-dioxid-mentes energiatermelés elérése a cél, erre pedig Magyarországnak kész stratégiája van – közölte az M1.

A tervek között szerepel például a naperőművek teljesítményének megtízszerezése a következő tíz évben, de az atomenergia alkalmazása sem hagyható ki ebből a folyamatból.

hirado.hu - M1