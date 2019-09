Délvidék: nyilvános szabadkai próba a Magyar dráma napján

2019. szeptember 22. 09:16

A Szabadkai Népszínházban nyilvános próbát tartottak a Magyar dráma napján. Javában zajlanak a szabadkai Népszínházban az idei évad első bemutatójának, Pass Andrea Újvilág című előadásának előkészületei. A magyar dráma napján a közönség is betekintést nyerhetett a társulat próbafolyamatába. Bemutattak néhány jelenetet az előadásból, amelyről azután a közönséggel maga a szerző-rendező, Pass Andrea beszélgetett.

A darab egy kamasz lány szemszögéből tárja elénk szülei házasságának válságát. A főszerepet Greguss Lilla középiskolás diák játssza, édesanyját pedig saját édesanyja, G. Erdélyi Hermina alakítja. Az apa szerepében Pálfi Ervint láthatjuk, a további két szereplő pedig Nyári Ákos és Baráth Attila. A bemutató október 5-én lesz.

A nyilvános próba előtt Körmöci Petronella társulatigazgató beszélt a 2019/2020-as évad terveiről. Elmondta, hogy beavató színházi előadások elindítását tervezik, az elsőt az októberi bemutatót követően.

- Minden egyes alkalommal egy-egy osztály részére tartunk beavató előadást, elsőként az Újvilág bemutatója után. A darab a középiskolásokat szólaltatja meg. A beavató színházat pedig Ricz Dencs Tünde és Raffai Ágnes vezeti majd, s az előadás által felvetett problémákról beszélgetnek majd a diákokkal.

Ezt az előadást délután 5 órakor is játszani fogják majd a diákközönség számára, hogy igazodjanak az utazó tanulók igényeihez. A tervek szerint kérésre más darabokat is műsorra tűznek majd délutáni időpontban.

Az új évadban is játszani fogják korábbi népszerű előadásaikat, ezek pedig a Lila ákác, az Osztrigás Mici, a Tristram Shandy, a Mi történt Baby Jane-nel?, illetve műsoron marad még a Prah és a Csak egy szóval mondd című előadás is.

- A társulat egyébként tavaly 73 előadást játszott. Ebből 59-et Szabadkán adtunk elő, a Jadran színpadon, hatot vidéken, nyolcat külföldön és négy fesztiválon is részt vettünk. A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján Pámer Csilla és Pálfi Ervin díjat kapott - összegezte a társulatigazgató.

Elmondta: a társulat egy tagja, Sziráczki Katalin nyugdíjba vonult, de e közönség ezt nem fogja érzékelni, mivel a művésznőt továbbra is láthatjuk majd a megszokott szerepeiben. Ugyanakkor két ifjú színész is lehetőséget kap majd a Népszínházban az új évadban: Rókus Zoltán és Nyári Ákos.

Október végén megemlékeznek a Délvidéki Magyar Színjátszás Napjáról egy ötnapos rendezvénysorozattal. Erre elhozza az Újvidéki Színház az Angyal szállt le Babilonban című előadását, amelyben Kovács Nemes Andor, a szabadkai társulat tagja is szerepel, láthat a közönség díjnyertes amatőr előadást, illetve lehetőséget adnak a Fabula Rasa és a Színitanoda csapatainak is a szereplésre. Nem marad el a drámaíró verseny sem, a két díjnyertes művet egy felolvasó színházi esten be is fogják mutatni. A gálán fogják átadni a Pataki Gyűrű-díjat, amelynek idei jelöltjei Pámer Csilla, Mészáros Gábor, G. Erdélyi Hermina, Elor Emina és Virág György.

Arról, hogy milyen darabokra számíthat még a közönség az idei évadban, Körmöci Petronella elmondta, hogy a karácsonyi ünnepkörre egy zenés, vidám darabbal készülnek. A Fekete Péter című operettet Mezei Zoltán rendezi, a bemutatót pedig december 20-ára tervezik. Most azon dolgoznak, hogy élőzenés legyen az előadás. A lengyel Andrzej Saramonowicz Tesztoszteron című kortárs komédiáját Kovács Dániel Ambrus, a társulat új tagja állítja majd színpadra február végén vagy márciusban. Az utolsó bemutató Michel Tremblay Sógornők című komédiája lesz, amit Hernyák György rendez jövő májusban.

A színházi jegyek ára az új évadban sem változik: a diák és nyugdíjas jegyek 250 dinárba kerülnek, a felnőtt jegyek 350-be, a bemutatóra szóló jegyek pedig 550 dinárért válthatók. Jegyrendelés magyar nyelven a 024/554-285-ös telefonszámon, ugyanott bővebb információ is kapható az előadásokról, hangzott el a szabadkai Népszínház szombati sajtótájékoztatóján.

Németh Ernő

