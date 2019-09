Múlt, jelen és jövő katonái találkoztak Nagyatádon - törékeny béke

2019. szeptember 22. 09:30

Immáron harmadik alkalommal rendezték meg a Nagyatádi Honvédtalálkozót szeptember 20-án és 21-én. A kétnapos programsorozat tisztelgés az egykori katonavárosban szolgálók és a Magyar Honvédség mai egyenruhásai előtt, egyben lehetőség, hogy a jövő katonái megismerhessék a katonai hivatást.

A díszünnepségen jelenlévő Szabó István honvédelmi államtitkár beszédében Wass Alberttől idézve úgy fogalmazott: „A múlt szerves és elválaszthatatlan része a jelennek, mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a jövendő kezdete.” Hozzátette, hogy a III. Nagyatádi Honvédtalálkozón a múlt, jelen és jövő karöltve van jelen. „A múlt a város katonamúltja, amely hagyományokat, szellemi örökséget hagyott az itt élőkre, ezzel is hozzájárulva Nagyatádhoz, Nagyatád fejlődéséhez, például a hadiparkhoz, ami a maga nemében egyedülálló itt a városban. A jelen része pedig a mai honvédtalálkozó, ahova eljöttek az egykori katonák, és bemutatkozik napjaink Magyar Honvédsége is, ezáltal megszólíthatjuk azokat az állampolgárokat, lakosokat, akik mindannyiunk jövője érdekében szeretnék szolgálni hazánkat szerződéses, vagy hivatásos katonaként, esetleg önkéntes tartalékosként” – mondta Szabó István.

A honvédelmi államtitkár kijelentette: bár Magyarországon jelenleg békében élünk, ez a béke rendkívül törékeny. Megváltozott a globális biztonsági helyzet körülöttünk, egyre inkább teret nyer a terrorizmus és az illegális migráció, amely miatt hazánknak is új biztonsági kihívásokkal kell szembenéznie. Éppen ezért – a béke megőrzése és a biztonság garantálása a jövő nemzedékek számára – felelősségteljesen, határozott célokkal és a megvalósítás reális lehetőségeivel kell a jövőre készülni. Ezt szolgálja az elmúlt huszonöt év legátfogóbb honvédelmi és haderőfejlesztési programja is, amely kapcsán Szabó István rávilágított: „A technikai fejlesztés azonban önmagában kevés. Jól képzett, elhivatott katonákra is szükség van és szükség van a társadalom támogatására is. Olyan felelősen gondolkodó emberekre, akik önként, de tudatosan tesznek az ország biztonságáért.”

Az egykori katonaváros kapcsán kiemelte, hogy Nagyatád együtt élt a katonákkal, a katonák együtt éltek a várossal. Az pedig sokak munkája, hogy azokat az évtizedeket, amikor hivatásos és sorállományú katonák itt szolgáltak, nemcsak az emlékezet őrzi, hanem a nagyközönség számára is megismerhető válnak a történetek. „A III. Nagyatádi Honvédtalálkozó tisztelgés az elődök áldozatos munkája előtt. Köszönetemet fejezem ki a város önkormányzatának a rendezvény életre hívásáért, az együttműködő szervezeteknek pedig a támogató együttműködésért. Időt és energiát nem sajnálva dolgoztak és dolgoznak azon, hogy a mai honvédtalálkozó sikeres legyen, és hagyományt teremtve a jövőben is találkozzanak Nagyatádon katonák, civilek, fiatalok és idősek.”

A rendezvény két napja alatt több fotó- és makettkiállítás, statikus és dinamikus program várta a katonaélet iránt érdeklődőket. A város egyik legnevesebb múzeumi tárlata, a Hadipark mindkét nap tárt kapukkal várta a látogatókat. Nagyatád egykori laktanyájának mára elhagyatott útjai és épületei újra élettel teltek meg, hiszen az egykor itt szolgálókon túl számtalan helyi lakos és turista is felkereste a bázist, ahol a szervezők látványos airsoft bemutatóval és egy nyolcvan megmérettetésből álló akadálypályával készültek.

A szeptember 21-én megrendezett díszünnepség keretében bemutatkoztak a Magyar Honvédség mai katonái is: az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység katonái parádés díszelgő előadással kápráztatták el a nézőket, majd a kaposvári helyőrségi zenekar elevenített fel katonadalokat. A rendezvényen jelen voltak továbbá aktív és területvédelmi tartalékos katonák is, akik részletes tájékoztatást nyújtottak minden érdeklődő számára a katonai életpálya lehetőségei kapcsán.

Snoj Péter

Kép: Rácz Tünde

honvedelem.hu