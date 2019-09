Horvát elnökválasztás: nagy verseny az ellenzék és a kormánypárt között

2019. szeptember 22. 10:46

Három hónappal a horvátországi elnökválasztás előtt kiéleződött a verseny a legnagyobb ellenzéki párt, a Szociáldemokrata Párt (SDP) és kormányzó jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) között, az elmúlt egy évben most mérték a két párt támogatottsága közötti legkisebb különbséget - közölte a Jutarnji List című napilap vasárnap.

A Promocija Plus ügynökség által végzett felmérés szerint a HDZ továbbra is a legnagyobb támogatottsággal bír, a párt az első helyen áll 27,6 százalékkal, a múlt hónapban 26,4 százalékon volt. Az SDP ugyanakkor nyolcadik hónapja növelni tudta népszerűségét, az augusztusi 22,6 százalékról szeptemberben 24,8 százalékra, a szocialisták tavaly szeptemberben 18,1 százalékon álltak. A két párt támogatottsága közötti különbség a januári rekord 13 százalékról 2,6 százalékra csökkent.



A két nagy párton kívül az 5 százalékos parlamenti küszöböt a Mislav Kolakusic vezette független lista (6 százalék) és a Híd Függetlenek Listája (5,1 százalék) lépte át. A Zivi Zid (Élőlánc) rendszerellenes párt a májusi európai parlamenti (EP-) választások előtt a harmadik legerősebb politikai tömörülés volt az országban, és sokáig 10 százalék felett teljesített. Azóta azonban több képviselő is elhagyta a pártot, mert nem tudtak megegyezni, hogy az elnyert egy képviselő helyre kit küldjenek Strasbourgba, és a Zivi Zid támogatottsága 2,17 százalékra csökkent.



Szakértők szerint a SDP népszerűségnövekedésének az oka, hogy visszatértek azok a szavazók a párthoz, akik korábban a Híddal, a Zivi Ziddel és Mislav Kolakusic volt bíró független listájával szimpatizáltak. Utóbbi az európai parlamenti (EP-) választásokon tűnt fel, majd amikor megválasztották, bejelentette: indul az államfői és a jövőre esedékes parlamenti választáson is.



Eközben egyre csökken Kolinda Grabar-Kitarovic jelenlegi elnök népszerűsége. Bár még hivatalosan ő maga nem jelentette be újraindulását, Andrej Plenkovic horvát kormányfő megtette helyette. Mint monda, Grabar-Kitarovic lesz a kormányzó jobboldali HDZ hivatalos jelöltje.

Kolinda Grabar-Kritanovic - balkaninsight.com



A legújabb közvélemény-kutatások szerint - amennyiben most tartanák az elnökválasztást - Grabar-Kitarovic az első helyen végezne 28,5 százalékkal, de negyedik hónapja csökken a népszerűsége. A második helyen a horvát sajtó szerinti legfőbb riválisa, Zoran Milanovic volt kormányfő, a Szociáldemokrata Párt (SDP) jelöltje áll 24,8 százalékkal.

Zoran Milanovic - jutarnji.hr

A harmadik helyet Miroslav Skoro független jelölt, népszerű horvát énekes és üzletember foglalja el 18,2 százalékkal. Miroslav Skoro szintén a jobboldali szavazók támogatására számít.

Miroslav Skoro - jutarnji.hr



A HDZ-ben tudatában vannak annak, hogy Grabar-Kitarovic nem tud az első fordulóban nyerni, ugyanakkor úgy vélik: nincs olyan jelölt, aki a második fordulóban meg tudná verni őt - írta az újság.

MTI