Székelyföld: cserépedényekben főtt a töltött káposzta Parajdon

2019. szeptember 22. 11:38

Igazi különlegességeket kóstolhattak meg azok, akik szombaton ellátogattak a huszonnegyedik alkalommal megrendezett töltöttkáposzta-fesztiválra. Volt, aki kölest és árpát is rakott a töltelékekbe, mások viszont cserépedényekben, különleges módszerrel készítették a finomságokat. Már csak az illatok is odacsábították az embereket a töltöttkáposzta-fesztiválra.

Parkolóhelyet is alig lehetett kapni szombaton Parajd központjában, ami az ott tartott töltöttkáposzta-fesztivál népszerűségét bizonyította. A tömegben sétálva nemcsak a magyar, de román, angol és német nyelvű beszélgetéseket is el lehetett csípni, tehát több országból érkeztek a résztvevők. Jó volt a hangulat: szólt a népzene, a színpadon kulturális előadások zajlottak, és árusokból sem volt hiány. Az igazi különlegesség azonban mégis a kondérokban és cserépedényekben készülő töltelékes káposzta volt, amely körül a főzőverseny résztvevői szorgoskodtak. Ezeket bárki megkóstolhatta, ha némi pénzzel hozzájárult a csapatok által kihelyezett becsületkasszák tartalmának gyarapodásához.

A mohácsi csapat cserépedényben, parázson főzte a töltött káposztát. Zselinszky Zoltán csapattagtól megtudtuk, ez náluk hagyomány. Mint mondta, az esetek többségében babot szoktak főzni a cserépedényekben, de a töltött káposzta, a babos káposzta és a székelykáposzta is finom lesz, ha így készítik el. • Fotó: Veres Nándor „Őseink kimentek a mezőre, megsütötték a szalonnájukat, és az ott képződött parázsra tették rá az alapanyagokkal megtöltött cserépedényt. Ezután dolgoztak másfél-két órát, amíg felfőtt a víz, ekkor fűszerezték meg az ételt. Ha ez megtörtént, ismét a munka következett, majd újabb két óra múlva kész volt az ebéd” – mesélte lapunknak.

A főzés folyamatáról elárulta, az edényeket úgy helyezik el a parázson, hogy azoknak csak az egyik felét érje a hő, a benne lévő lobogó víz ugyanis forgatja a hozzávalókat, így azok biztosan megfelelők lesznek. Ezért is van több leve az ételnek annál, mint ami Székelyföldön megszokottnak számít. Persze kondérban hamarabb elkészülne a töltött káposzta, így azonban négy-hat óra is kellhet ehhez. Az íz viszont mindenért kárpótol.

Interjúalanyunk azt is elárulta, hogy egy budapesti rendezvényen ismerkedtek meg a parajdiakkal, és baráti kapcsolatukat ápolva jöttek el a fesztiválra, ahol nagyon jól érzik magukat. Szintén kitűnt a tömegből a Kiskőrös-Alsósófalva csapat, akiket ugyancsak a barátság köt össze. Asztaluk nagyon díszes volt, borkülönlegességekkel készültek, ugyanakkor saját zenekart is hoztak magukkal, akik megállás nélkül húzták a talpalávalót.

Patka István, a huszonhat tagú csapat Marosvásárhelyről származó, ám Kiskőrösön élő szakácsa rámutatott, két bográcsban összesen hétszáz tölteléket főztek meg, amit gyorsan el is kapkodtak az érdeklődők. Ezeknek a különlegessége az volt, hogy a megszokott rizs és őrölt hús mellett kölest és árpát is tettek a töltelékekbe, ami nem számít hagyományosnak, inkább egyedi ötlet volt. Patka hangsúlyozta, nekik kiemelt céljuk, hogy megnyerjék a főzőversenyt, hiszen korábban is kaptak már díjakat. • Fotó: Veres Nándor „Persze, ha nem nyerünk, az sem gond, hiszen nagyon jól szórakozunk.

Az is célja az ittlétünknek, hogy újra megismerjük őseink élethez való hozzáállását és hagyományait, legyen szó népviseletről, táncokról és dalokról” – szögezte le. Hozzátette, tavaly az alsósófalvi első és második világháborús emlékmű felújítására adományozták bevételüket, most pedig családtagjaikat viszik el vacsorázni a becsületkassza tartalmából.

