Manfred Weber új javaslatot sürget a migránsok elosztására

2019. szeptember 22. 12:02

Új javaslatot sürgetett a menedékkérők európai uniós tagországok közötti elosztására Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti (EP-) frakcióvezetője egy vasárnapi lapinterjúban.

A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa a Welt am Sonntag című német lapban közölt interjúban a novemberben hivatalba lépő új Európai Bizottság feladatairól szólva kiemelte, hogy "újraindítás" szükséges három fontos területen.



Először is meg kell haladni a Kelet és Nyugat közötti "lopakodó megosztottságot", a nyugat-európaiaknak "fel kell fogniuk, hogy nem automatikusan ők a jobb demokraták". Lengyelországban például ellenzéki erők "szenvedélyesen küzdenek a jogállamiságért", míg Franciaországban a "szélsőjobboldali" Marine le Pen pártja kapta a legtöbb szavazatot a májusi EP-választáson.



Új kezdetre van szükség a migrációs politikában is. A távozó, Jean-Claude Juncker vezette bizottság tervei "blokád alatt vannak", és az utóbbi öt év "csaknem szétzilálta európai szolidaritást".



Ezért "teljesen új javaslatra van szükségünk a migránsok elosztásáról, a kötelező kvóták egyelőre lekerültek az asztalról" - mondta Manfred Weber.



Hozzátette, hogy ugyan nélkülözhetetlen a tagállamok közötti, belső szolidaritás, "de most a külső határok védelmének és a származási országok megsegítésének van elsőbbsége".



A jövőben EU-s határvédelmi tisztségviselőknek kell a külső határoknál eldönteniük, hogy az érkezőknek van-e esélyük a menedékjog megszerzésére, és ha nincs, akkor azonnal ki kell toloncolni őket - mondta az EPP frakcióvezetője.



A harmadik terület a külpolitika, különösen a Törökországgal folytatott kapcsolatok ügye - mondta Manfred Weber, kiemelve, hogy Törökország Recep Tayyip Erdogan elnök vezetésével egyre inkább távolodik Európától és a demokratikus alapértékektől, ezért végérvényesen le kell zárni az EU-csatlakozási tárgyalásokat.



Az EU-Törökország menekültügyi megállapodásról kijelentette: Recep Tayyip Erdogan tudja, hogy nemsokára ismét dönteni kell a megállapodás meghosszabbításáról, és éppen ebben a helyzetben emelkedik ismét a Törökországból Görögországba átkelő menedékkérők száma.



Azonban "nem hagyjuk, hogy zsaroljanak, aki a migrációs paktummal folytat játszmát, veszélyezteti az EU és Törökország gazdasági kapcsolatait" - mondta a német politikus.



Ugyanakkor hozzátette, hogy Törökország a megállapodást betartva csaknem 6 milliárd euróval (2000 milliárd forint) támogatott segélyszervezeteket és civil társadalmi szervezeteket, hogy segíthessenek a menekülteknek. Ezt az együttműködést folytatni kell, több évre meg kell hosszabbítani a megállapodást és szükség esetén növelni kell a Törökországnak juttatott támogatást. Ez "jól befektetett pénz, segít a menekülteknek és Törökországnak, és árt az embercsempészeknek, akik illegálisan be akarnak juttatni migránsokat Európába" - mondta Manfred Weber.



Azzal kapcsolatban, hogy az EU-választáson az EPP csúcsjelöltjeként indult, arra készült, hogy az Európai Bizottság elnökeként folytatja munkásságát, elmondta: minden politikus tudja, hogy el kell viselnie vereségeket, és az a legfontosabb, hogy felálljon a csapásokból.



Hozzátette: örül annak, hogy ismét vezetheti az EPP-frakciót és támogatja a bizottság megválasztott elnökét, Ursula von der Leyent. Mint mondta, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) - a CSU testvérpártja - politikusa "meggyőződéses európai", aki osztja az EPP politikáját és "tudja, hogy egy erős EPP nélkül tehetetlen volna".



Manfred Weber a többi között német belpolitikai ügyekről is szólt, kiemelte, hogy a CDU/CSU pártszövetségnek a Német Szociáldemokrata Párttal (SPD) folytatott kormányzás után a Zöldekkel kellene összefognia.



MTI