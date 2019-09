Brexit - Juncker: nem nyitható újra a Brexit-megállapodás

2019. szeptember 22. 12:13

Az Európai Bizottság elnöke szerint nem nyitható újra a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló megállapodás, és katasztrofális következményei lennének, ha az Egyesült Királyság rendezetlen módon lépne ki az Európai Unióból.

Jean-Claude Juncker a Sky Newsnak adott - részleteiben már csütörtökön ismertetett, de teljes egészében a brit hírtelevízió vasárnapi politikai magazinműsorában sugárzott - interjúban közölte azt is, hogy az ír-északír határon hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülését célzó tartalékmegoldást (backstop) fel lehet váltani alternatív megoldásokkal, de csak olyanokkal, amelyekkel maradéktalanul elérhetők a backstop-záradék eredeti célkitűzései.



Juncker szerint ha ugyanezek a célkitűzések hiánytalanul teljesülnek, akkor "nincs szükségünk a bakcstopra".



"Engem nem fűz erotikus viszony a backstophoz" - fogalmazott.



Hozzátette: a backstop-záradék garanciát nyújtó eszköz, és nem öncélú módon került be a Brexit-megállapodásba. Ha a backstop célkitűzései teljesülnek, "engem nem érdekel, hogy ezt milyen eszközzel (érjük el)" - mondta az Európai Bizottság vezetője.



Határozott igennel válaszolt ugyanakkor arra a kérdésre, hogy ha az Egyesült Királyság a Brexit jelenleg érvényes október 31-i határnapján megállapodás nélkül lép ki az EU-ból, akkor ismét megjelenik-e a fizikai határ Írország és Észak-Írország között.



Kijelentette: meg kell védeni az EU egységes belső piacának érdekeit. Példaként azt hozta fel, hogy ha nincs Brexit-megállapodás, de határellenőrzés sincs az ír-északír határon, akkor az Észak-Írországba érkező élőállat-import ellenőrzés nélkül megjelenhet az Európai Unió piacán is.



Juncker szerint "ez nem fog megtörténni", mivel meg kell védeni az EU-állampolgárok egészségét és biztonságát.



Hozzátette, hogy mindezért nem az EU lenne a felelős, a Brexit szuverén brit döntés. Az Európai Unió a Brexit semmiféle következményéért semmilyen módon nem tehető felelőssé, mivel "nem az Európai Unió lép ki az Egyesült Királyságból, hanem az Egyesült Királyság az Európai Unióból" - mondta az Európai Bizottság vezetője.



A tavaly novemberben elért, a londoni alsóházban háromszor is elutasított jelenlegi Brexit-megállapodás egyik sarkalatos eleme a backstop, amelynek alapján az Egyesült Királyság egésze vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val, ha - illetve amíg - nem sikerül olyan kétoldalú kereskedelmi megállapodásra jutni, amely önmagában feleslegessé tenné a tartalékmegoldás alkalmazását.



Emellett Észak-Írországban érvényben maradnának az EU egységes belső piacának egyes szabályai is.



Az Európai Bizottság álláspontja szerint az unió egységes belső piacának és a vámunió integritásának megőrzése végett szükséges a backstop-megoldás ahhoz, hogy a Brexit után se kelljen fizikai határellenőrzés meghonosítani Írország és az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország határán. Ez a 499 kilométeres határszakasz lesz a Brexit után az Európai Unió és az Egyesült Királyság egyetlen szárazföldi vámhatára.



London azonban mereven elveti a backstop-záradékot és alternatív megoldásokat kíván elérni. A brit kormány szerint ugyanis a tartalékmegoldás az Egyesült Királyság alkotmányos integritását és saját belső piacát kezdené ki.



Az Európai Bizottság elnöke - megerősítve az EU mindig is hangoztatott álláspontját - a vasárnap sugárzott Sky News-interjúban kijelentette, hogy nem nyitható újra a Brexit feltételrendszeréről Londonnal tavaly novemberben elért megállapodás.



Jean-Claude Juncker hangsúlyozta: a megállapodás nem csupán egy "alku", ahogy az a brit sajtóban gyakran szerepel, hanem szerződés. Ez az egy megállapodás van, másik nincs - tette hozzá.



Juncker szerint van lehetőség a megegyezésre Londonnal, de csak olyan alternatívákról, amelyekkel teljes egészében megvédhetők az Európai Unió egységes belső piacának érdekei.



Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e a Brexit elmaradását, Juncker kijelentette: ez nem az ő előrejelzési forgatókönyve, meggyőződése szerint az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból.



MTI