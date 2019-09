Elkezdődött a Hunyad Megyei Magyar Napok rendezvénysorozat

2019. szeptember 22. 14:33

A Barcsay Ákos-díjak átadásával rajtolt hivatalosan szombat este a X. Hunyad Megyei Magyar Napok, amely idén szeptember 19-29. között tíz, magyarok által lakott Hunyad megyei településen mintegy félszáz kulturális, sport és szabadidős programot kínál az érdeklődőknek.

Kép: rmdsz.ro

A Petrozsényi Tudományegyetem dísztermében megtartott rendezvényindítón Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke köszöntőjében felidézte az idén jubileumi évfordulót ünneplő rendezvénysorozat fontosabb állomásait, hogyan vált a Hunyad megyei magyar közösség legfontosabb ünnepévé. „Többszörösen találkozási pontként is szolgál a Hunyad Megyei Magyar Napok sorozata, hiszen ez az az időszak, amikor a székely-szórvány partnerség részeként vendégül látjuk háromszéki barátainkat, de Székelyföld többi részéről származó székely barátainkat is” – fogalmazott köszöntőjében Winkler Gyula, aki a Hunyad megyei magyarok legfontosabb közösségi ünnepének nevezte a magyar napokat.

A Hunyad megyei RMDSZ elnöke üdvözölte a Vas megyei vendégeket és a szintén magyarországi Ikervár küldöttségét is. „Találkozási pont a Hunyad Megyei Magyar Napok sorozata a román-magyar együttélés tekintetében is, ma már bátran mondhatjuk, hogy a román közösség is várja a magyar napokat, hiszen köztéri rendezvényeink betekintést nyújtanak a magyar kulturális hagyományokba” – fogalmazott köszöntőjében Winkler Gyula.

„Az elmúlt évtized a közösségen belüli és a közösségek közti bizalomépítésről is szólt, gratulálok a szervezőcsapatnak, köszönjük a támogatóknak, a magyar kormány és a Communitas Alapítvány idén is oroszlánrészt vállalt a Hunyad Megyei Magyar Napok megvalósításában” – emelte ki az RMDSZ Hunyad megyei elnöke.

A kezdetektől két fontos célkitűzésük volt, osztotta meg Kocsis Attila főszervező, a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum igazgatója. „Az egyik fontos célunk az volt, hogy egész megyét lefedő rendezvény legyen, az eseményeket eljuttassuk minden olyan településre, ahol magyarok élnek. A másik fontos célunk a kétnyelvűség volt, a magyar napok eseményeire meghívjuk a román közösség tagjait is, szívesen látjuk rendezvényeinken, így erősítve a román-magyar együttélést, a többség-kisebbség jó viszonyát, ez szórványban nemcsak szükséges, de kötelező is, hiszen szórványközösségként csak a többséggel együttműködve tudjuk megvalósítani célkitűzéseinket” – hangsúlyozta a magyar napok főszervezője.

Hunyad megyében évente három, a közösségépítő munkában kiemelkedő teljesítményt elérő személy kap Barcsay Ákos-díjat, egy díjat a történelmi egyházak és felekezetek képviselőjének, egyet az oktatási területen tevékenykedőknek, egyet pedig a civil szféra képviselőjének ítélnek meg. A díjazottakról a helyi közösségek javaslata alapján egy kuratórium határoz. Idén hatodik alkalommal adtak át Barcsay Ákos-díjat. A 2019-es díjazottak: Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője, Illyés Katalin, a vulkáni 4-es számú általános iskola igazgatója, pedagógusa, valamint Daradics János, cserkésztiszt, a dévai 55-ös számú Kőműves Kelemen Cserkészcsapat vezetője.

A laudációkat felolvasta Winkler Gyula EP-képviselő, Széll Lőrincz, az MKT elnöke és Pogocsán Ferdinánd, Déva alpolgármestere. A jelenlevőket köszöntötte Tiberiu Iacob Ridzi, Petrozsény polgármestere, Radu Sorin, a Petrozsényi Tudományegyetem rektora és Kutasi Csaba, az RMDSZ petrozsényi megbízott elnöke. A díjátadót követően a Háromszék Táncegyüttes előadásával zárták az estet. Szombaton a Hunyad Megyei Magyar Napok részeként Petrozsényban egész napos szabadtéri rendezvényt tartottak, főzőversennyel, gyerekprogramokkal, koncertekkel tarkítva.

maszol.ro