A választások megismétlése miatt dühöt éreznek a spanyol szavazók

2019. szeptember 22. 19:11

A parlamenti választások megismétlése miatt csalódottságot és dühöt éreznek a spanyol szavazók - derült ki az El País című spanyol napilap által vasárnap ismertetett közvélemény-kutatásból.

A 40dB kutató cég online felmérésében a válaszadók 90 százaléka elégedetlenségét fejezte ki a kialakult helyzet miatt. Nagyobb részt a baloldali pártokat hibáztatják azért, hogy nem tudott kormány alakulni az előző választások óta eltelt öt hónapban.



A felmérés 63 százalékos szavazói részvételt jósol a várhatóan november 10-én megismételendő választásokon, ami jóval elmarad az áprilisi 75,7 százaléktól.



Az elmúlt napokban a spanyol sajtóban megkérdezett választási szakértők, elemzők szerint egy megismételt választáson a szavazók az alacsonyabb részvétellel tulajdonképpen "büntetik" a pártokat.



A kutatás kitért a várható választási eredményre is; ez alapján a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) győzne ismét, és mandátumainak számát kilenccel növelné, 132 képviselője azonban nem lenne elegendő az önálló kormányzáshoz, ahhoz ugyanis legkevesebb 176 parlamenti helyre van szükség a 350 fős spanyol törvényhozásban.



A jelenlegi legnagyobb ellenzéki erőnek számító konzervatív Néppárt (PP) javíthat a legtöbbet a legutóbbi választási eredményén, a felmérés szerint 26 képviselővel delegálhatna többet az új parlamentbe, így frakciója 94 fős lehetne.



Összesítésben a baloldali pártok nagyobb erőt képviselhetnének, mint a jobboldali pártok, de egyik blokk sem érné el a kormányzáshoz szükséges abszolút többséget. Ahhoz ismét kisebb regionális vagy nacionalista pártok támogatását kellene megszerezniük. Vagyis elképzelhető, hogy az újabb választások után a mostanihoz hasonló patthelyzet alakul ki.



Hasonló eredményt mért a GAD3 spanyol közvélemény-kutató intézet is, amelynek adatait a La Vanguardia című katalán napilap közölte.



Ebben a kutatásban a megkérdezettek 63,2 százaléka mondta azt, hogy ismét ugyanarra a pártra voksol majd, mint áprilisban, 36,2 százalék viszont változtatni fog szavazatán.



A választásokat várhatóan jövő hét elején írják ki hivatalosan, amely együtt jár a parlament feloszlatásával is.



Spanyolországban négy éven belül ez lesz a negyedik általános parlamenti választás.



MTI