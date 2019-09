The Wall Street Journal: a jemeni húszik újabb iráni támadásra figyelmeztetnek

2019. szeptember 22. 19:18

A jemeni húszik újabb Szaúd-Arábia elleni iráni támadásra figyelmeztetnek - írta diplomáciai forrásokra hivatkozva vasárnapi számában a The Wall Street Journal című amerikai lap.

A lap bejrúti diplomáciai forrásokra hivatkozva úgy fogalmazott: húszi milicisták vezetői azért jelezték a várható új támadásokat, mert Teherán nyomást gyakorolt rájuk annak érdekében, hogy vegyenek részt az akcióban.



A The Wall Street Journal megjegyezte: nem tudni, mennyire vehető komolyan a húszik bejelentése, de állítólag Szaúd-Arábiát és az Egyesült Államokat szintén informálták az újabb támadások veszélyéről.



Mohamed Abdesz-Szalám húszi szóvivő cáfolta, hogy a húszik bármiről is értesítették volna nyugati diplomatákat, Irán ENSZ-képviselete New Yorkban pedig nem kívánta kommentálni az értesüléseket.



A lap úgy tudja, nézetkülönbségek vannak a húszi csoportok között az Iránhoz fűződő kapcsolatokat illetően, Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok pedig megpróbált egyes húszi vezetőkkel tárgyalni, hogy rávegye őket a távolodásra Irántól. Egyes húszi csoportok úgy vélik, hogy Irán támogatása az egyedüli reményük a győzelemre a Szaúd-Arábia vezette koalíció elleni háborúban. A 2014 óta tartó polgárháború eddig csaknem 100 ezer halálos áldozatot követelt.



Mike Pompeo amerikai külügyminiszter vasárnap New Yorkban tárgyalásokat folytatott Barham Salih iraki elnökkel és Tamím bin Hamád Al Táni sejkkel, Katar emírjével, sajtóértesülések szerint a többi között Iránról is. Szerdán az ENSZ-közgyűlés ülésszakának alkalmával az Egységesen a Nukleáris Irán ellen nevű laza szervezet tart Iránról tanácskozást, amelyen beszédet mond az amerikai diplomácia irányítója is.

MTI