Megszületett Dúró Dóra és Novák Előd negyedik gyermeke

2019. szeptember 22. 19:40

Megadatott, ami keveseknek: immár négy csodálatos, egészséges gyermekünk van, miután testvéreihez hasonlóan természetes úton sikerült világra hoznom Novák Zente Levente nevű fiunkat is ma. A 4000 grammos baba megszülése most nagy erőpróba volt, adódtak nehézségek is, de apás szüléssel sikerült megint, s jól vagyunk.

A három nagyobb gyermekünk számára is különös élmény ez, hiszen ez az első alkalom, hogy tudatosan várták a legkisebbet - írja közösségi portálján Dúró Dóra országgyűlési képviselő.

mandiner.hu