Biden volt alelnök ukrajnai tevékenységének tisztázását sürgeti Mike Pompeo

2019. szeptember 22. 20:40

Joe Biden volt alelnök és fia ukrajnai tevékenységének tisztázását sürgette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter vasárnap egy televíziós interjúban.

Joe Biden - biography.com

Nem látta a névtelen bejelentő panaszát, de ha az Obama-kormányzat volt alelnöke, Joe Biden nem megfelelően viselkedett, akkor "azt muszáj ismernünk" - fogalmazott Mike Pompeo az ABC televízió Ez a hét című szokásos vasárnapi politikai vitaműsorában.





Mike Pompeo - truthout.org

Csütörtökön a The Washington Post című lap azt írta: az amerikai hírszerzés egyik munkatársa névtelen bejelentést tett arról, hogy Donald Trump elnök egy júliusi telefonbeszélgetésben állítólag nyomást gyakorolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre Joe Biden és fia jövedelmező ukrajnai ügyleteinek feltárása érdekében. Joe Biden jelenleg a Demokrata Párt legnagyobb támogatottságot élvező elnökjelölt-aspiránsa.



Az amerikai elnök "nevetségesnek" minősítette a névtelen bejelentést, szombaton a Twitteren pedig azt közölte, hogy telefonbeszélgetése "rutinszerű és teljesen rendben volt".



Michael Atkinson, a hírszerzés ellenőrzési főigazgatója nem kívánta feltárni a részleteket a nyilvánosság előtt, mondván, egyelőre még a bejelentés hitelességét is meg kell vizsgálni.



Joseph Maguire, a valamennyi amerikai hírszerző szervezetet összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) ügyvezető igazgatója pedig azt is visszautasította, hogy a törvényhozókkal bármilyen részletet megosszon.



Az ABC televízió riportere megkérdezte Pompeót: nyilvánosságra hozzák-e a Trump-Zelenszkij beszélgetés leiratát. Az amerikai diplomácia vezetője azt válaszolta: ez ugyan nem szokás, de forduljanak a Fehér Házhoz.



Adam Schiff, demokrata párti politikus, a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője vasárnap a CNN hírtelevízióban úgy vélekedett: ha igaz, hogy Trump azt kérte Zelenszkijről, hogy keressen kompromittáló információkat Bidenről, akkor muszáj megindítani a felmentésére irányuló alkotmányos eljárást (impeachment) az elnök ellen.



Rudolph Giuliani, Trump jogászcsapatának munkatársa a Fox televízióban kifejtette: örömmel fogadja, ha a demokraták vizsgálatot követelnek az ügyben, mert ez ráirányítja a figyelmet Biden és családja ügyleteire Ukrajnában.



Az amerikai sajtó korábban már beszámolt arról, hogy Biden 2014-ben, alelnökként támogatta Viktor Janukovics akkori ukrán elnök megbuktatását és az új elnökkel, Petro Porosenkóval közölte: az amerikai kormány megvonja az egymilliárd dolláros segítséget az országtól, ha a fiát, Hunter Bident nem teszik meg az ukrán gázipari cég igazgatótanácsa tagjának. Ez így is történt. Később pedig, amikor az ukrán ügyészség vizsgálódni akart volna Hunter Biden havi 166 ezer dolláros juttatásának ügyében, Joe Biden azzal fenyegetőzött, hogy leváltatja a főügyészt.



MTI