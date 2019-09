Palkovics: a fejlődési lehetőségek határtalanok az e-sportban

2019. szeptember 22. 21:18

Palkovics László szerint az e-sport a legdinamikusabban fejlődő sportággá nőtte ki magát, az 5G-s hálózatok megjelenésével pedig a lehetőségek határtalanok a további előrelépésre.

Az innovációs és technológiai miniszter ezt vasárnap késő délután, a Hungexpón megrendezett második V4 Future Sports Festival pénzdíjas e-sport bajnokság 300 ezer eurós összdíjazású játéka, a Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) döntője előtt mondta el.



Palkovics a beszédében emlékeztetett arra, hogy az első e-sport versenyt 1972-ben szervezték meg a Stanford Egyetemen, a versenyszerű videojátékok világa, az e-sport népszerűsége ma már megkérdőjelezhetetlen, hiszen 2019-ben világviszonylatban 427 millióan követik az eseményeket, Magyarországon pedig 425 ezren foglalkoznak versenyszerűen videojátékokkal.



A miniszter elmondta, hogy az e-sport térnyerésének és jelentőségnek növekedését jelzi, hogy a nagy európai sportklubok is elkezdtek érdeklődni iránta, itthon pedig olyan ismert egyesületek rendelkeznek e-sport szakosztállyal, mint a Honvéd, a DVTK, az UTE és az MTK, az utóbbinak épül az e-sport arénája, de a debreceni stadionban is működik már e-sport központ.



Palkovics László kiemelte, hogy korunk forradalma a digitalizáció, amely mindent felforgat és átalakít, így ma még kiforratlan technológiák válnak szélesebb körben elterjedtté: az 5G, az IoT, a Big Data és a mesterséges intelligencia alapjaiban formál át teljes ágazatokat az ipartól kezdve a mezőgazdaságon át a közlekedésig.



"Magyarország úgy döntött, hogy a digitális folyamatok alakítója és nem a trendek követője lesz, ezzel megteremtve a lehetőségét, hogy a jövő nyertesévé váljunk" - fogalmazott a miniszter, aki felidézte, hogy 2015-ben elkészült a Digitális Jólét Program, amelyet tavaly kibővített a kormány, és ebben már a digitális sportstratégia is szerepel. Hozzáfűzte: a kabinet úgy határozott, hogy az e-sport ügye mellé áll.



A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország a 4G-s hálózatok lefedettségében a tizenegyedik, a letöltési sebességben pedig nyolcadik a világon.



Beszédét azzal zárta, hogy már elkészült az 5G stratégia szakmai tervezete, és az ötödik generációs mobilházatok elterjedése határtalan lehetőségeket nyit meg az e-sportban is.

MTI