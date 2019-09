Délvidék: Megáldották az iskolatáskákat Óbecsén

2019. szeptember 22. 23:06

Megkezdődött a tanév, megteltek az iskolák élettel, s a hittantermek is már nyitva állnak a diákok előtt. Az óbecsei belvárosi templomban a vasárnapi szentmisén kérte Ft. Fuderer László atya - és vele a hívek - a Szentlélek segítségét ahhoz, hogy az új tanévben a diákok sikeresek legyenek, növekedjenek hitben, szeretetben tudásban, majd megáldotta a táskákat.

Elnézve a hatalmas táskákat, az emberben akaratlanul is felmerült a gondolat, hogy már a 6-7 éves gyermek is feladatot kap, a szó legszorosabb értelmében terhet cipel, és megfogalmazódott a kérdés, vajon meghallgatja-e őket valaki, amikor a nap eseményeitől megfáradva, ők is mesélnének.

Isten szeret, mondta az atya, szinte választ adva a felvetődő gondolatra. Segítőtársunk akar lenni, keresnünk kell Őt, és megtalálni, majd kérni életünk minden történéséhez a közbenjárását. Isten a kezét nyújtja felénk, a mi döntésünk, hogy válaszolunk-e a hívására. A hívő ember könnyebben viseli az élet megpróbáltatásait. Istenben bízva továbbhalad.

A táskák megáldása a belvárosi templomban mindig Szent Gellért nevéhez fűződik, akinek emléknapja szeptember 24-én van. Személyében a kor legképzettebb magyar főpásztorát tisztelték. Alakja ma is példaértékű minden művelt ember számára.

Szilágyi Edit

