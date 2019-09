Nagy lángon ég a hazai turizmus

2019. szeptember 23. 09:19

Miközben két számjegyű a növekedés, már látszanak az ágazati lassulás jelei. Akár 10 százalékot meghaladó mértékben is nőhet idén a turisztikai szektor árbevétele, és ebben jelentős szerep jut a hazai kereslet növekedésének - áll a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan üzletága elemzésében. A BDO közleménye szerint a turisztikai szektor 2018-ban közvetlenül 2,9 ezer milliárd forinttal, míg közvetett hatásaival együtt mintegy 4,5 ezer milliárd forinttal járult hozzá a magyar bruttó hazai termékhez (GDP). Az eurózóna növekedésének lassuló üteme negatívan hat a külföldi beutazások alakulására, számos belföldi tényező, így a GDP 5 százalék körüli bővülése, a jövedelmek 10 százalékot meghaladó emelkedése és a SZÉP-kártya felhasználásának idei felfutása viszont jelentősen erősítette a belföldi keresletet.

A közleményben Németh Richárd, a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan üzletágának ügyvezető partnere rámutatott: a következő évek teljesítményére kedvezően hat majd, hogy 2020 januárjától a kereskedelmi szálláshelyek szobaértékesítésének áfakulcsa 18 százalékról 5 százalékra csökken. Kérdés azonban, hogy a volumennövekedés képes lesz-e ellensúlyozni a működési (így például az energia, az árubeszerzés) és a felújítási költségek várható megugrását. Németh Richárd jelezte: a működési költségeket leginkább a bérek alakulása emelheti, a piaci becslések szerint a szektorban mintegy további 30-40 százalékos béremelésre van szükség a következő években.

Az energia és az általános üzemeltetési költségek ugyanakkor az inflációt is meghaladó mértékben nőhetnek. Emellett a korábbi évek elhalasztott beruházásait, felújításait is el kell végezni, a tőkebefektetések és eszközpótlások mértéke egy átlagos állapotú szállodánál elérheti a teljes árbevétel 3-5 százalékát. Tavaly és idén számottevő beruházások történtek a szállodai és turisztikai szolgáltatások, fürdők piacán. Jelenleg 15-20 nagyobb szállodaprojekt zajlik a magyar fővárosban, és több tucat fejlesztés történik vidéken. Ezzel együtt látszanak a fejlesztői piac lassulásának jelei, miközben a beruházási költségek dinamikusan nőnek. A turisztikai ágazat a magyar GDP meghatározó részesedéssel bíró szektora, a 2018-as KSH adatok alapján az ágazat közvetlenül 6,8 százalékkal, a közvetett hatásokat is beszámítva 10,7 százalékkal járult hozzá a GDP-hez.

A turizmus a teljes foglalkoztatottság 10 százalékát fedi le, a közvetett hatásokat figyelembe véve pedig ez az arány meghaladja a 13 százalékot. A BDO globálisan 164 országban, több mint 1500 irodával jelen lévő könyvvizsgáló és tanácsadó hálózat. A BDO International munkatársainak száma 2018-ban több mint 80 ezer volt, a csoport árbevétele a 2018. szeptember 30-ig tartó pénzügyi évben elérte a 9 milliárd dollárt.

MTI