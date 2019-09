Minimálisat erősödött a forint

2019. szeptember 23. 09:25

Minimális erősödéssel kezdte a hetet a forint az euróval szemben, de így is 333 felett indul a hétfői nap. Vagyis továbbra sem tudott jelentősen eltávolodni történelmi mélypontjától a magyar deviza, pénteken 334,3-nál láttunk újabb rekordot. A héten elsősorban az MNB keddi kamatdöntése adhat irányt, kérdés, hogy a jegybank elmozdul-e akár kommunikációjában a lazítás felé.

Hétfő reggel 333,65 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezik a péntek esti szinttel, így továbbra is történelmi mélypontja körül ingadozik a forint. Pénteken 334,3-ig szúrt fel az euró jegyzése, így most az tekinthető a csúcsnak. A dollárral szemben 302,6-nál kezdtük a hetet, míg az angol font most 377,1 forintba kerül.

portfolio.hu