Megbuktathatják párttársai Boris Johnson legnagyobb riválisát

2019. szeptember 23. 10:03

Zavar van a legnagyobb brit ellenzéki párton belül a brexit ügyében és ennek nyomán akár belső puccsot is végrehajthatnak a Labour vezére ellen. Most zajlik a Munkáspárt éves konferenciája, és egy felmérés szerint szavazóik többsége Jeremy Corbyn távozását akarja. Külföldi szemlélő számára nehezen követhető a brit kormány és parlament brexitpolitikája, ráadásul az ország irányítását esetleg átvevő ellenzéki Munkáspárton belül is nagy a széthúzás.

A Labour most folyó éves kongresszusához időzítve a párt radikális szárnyához tartozó aktivisták el akarják érni Jeremy Corbyn pártvezér elmozdítását. Corbyn azzal vívta ki a párt egy részének haragját, hogy nem hajlandó állást foglalni a brexit ügyében, illetve nem hajlandó azok mellé állni, akik szerint még van remény arra, hogy Nagy-Britannia az Európai Unió tagja maradjon. Miközben a párt több befolyásos politikusa - köztük az árnyékkormány tagjai - azt mondják, hogy a Labour által immár követelt második népszavazáson az uniós tagság fenntartásáért kell kampányolniuk, addig a vezér semleges akar maradni, bár olyan is elhangzott a szájából, hogy a párt jobb kilépési alkut kötne Brüsszellel, mint a jelenlegi kormány.

A konferencia hétfői napján Corbyn és az őt bíráló tagság kemény összecsapására lehetett számítani, amiért a vezér az általános választások utánra akarja halasztani a döntést arról: miért szálljon síkra a párt egy esetleges jövőbeli népszavazáson. Mindeközben a konferenciára beadott indítványok 80 százaléka azt követeli, hogy a Labour már most valljon színt, kampányoljon az unióban maradásért. De vajon van-e esélye a Munkáspártnak leváltani Boris Johnson kormányát egy előre hozott választáson – amelyről annyit beszélnek manapság a szigetországban? A konzervatívok jelenleg 15 ponttal vezetnek a Munkáspárt előtt a közvéleménykutatásokban, miközben a Munkáspárt mindössze 1 ponttal előzi meg a határozottan eurofil Liberális Demokratákat, akik nyíltan közölték: kormányra kerülve leállítanák a brexitet. Egy másik felmérés szerint a Munkáspárt helyzetét komolyan befolyásolja, hogy választói elfordultak Corbyntól. Azok közül, akik a legutóbbi választáson a Labourre szavaztak, 54 százalék azt akarja, hogy a 70 éves Corbyn mondjon le, és csak 29 százalékuk szeretné azt, hogy maradjon.

Az összes brit szavazó 69 százaléka közben azt mondja, "egyáltalán nem érti", mi a párt hozzáállása a brexithez, míg további 15 százalék szerint "eléggé érthetetlen " ez a politika. Corbynt ismételten figyelmeztették: ha nem akarja, hogy az általában jóval kisebb parlamenti képviseletet szerző liberálisok vagy skót nacionalisták elvegyék tőle az uniós tagság fenntartását akaró szavazók voksait, akkor keményebben ki kell állnia a brexit ellen. Közben hétvégi konferenciáján a Munkáspárt megszavazta, hogy hatalomra kerülve a párt megszüntethesse a magániskolákat Nagy-Britanniában.

