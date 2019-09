Már nyomtatják az önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjait

2019. szeptember 23. 13:51

Már nyomtatják az október 13-ai önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomdában, amelynek géptermeiben és csomagolócsarnokaiban hétfőn sajtóbejáráson mutatták be, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a nyomda október 4-éig készen áll arra, hogy a jelöltek visszalépését figyelembe vegye, azaz a visszalépőket leveszik a szavazólapról és új szavazólapot nyomtatnak. Az ezt követően visszalépőket a helyi választási irodákban kell majd „lehúzni” a szavazólapról – tette hozzá.

Pálffy Ilona elmondta: jelölt hiányában elmarad a polgármester-választás Balatonszepezden és Lakhegyen, három településen – Lakhegyen, Apátvarasdon és Rábaszentandráson – pedig az egyéni listás választás marad el jelöltek hiányában. A legtöbb polgármesterjelölt, kilenc a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hermánszegen indul. Nyolc jelölt van öt településen (Zalatárnok, Őrtilos, Egyházasrádóc, Görcsöny, Királyegyháza). A legtöbb egyéni listás jelölt Kunágotán indul, 49. Egyeken 48, Hodászon és Alsószentmártonban 46, Halmajugrán 42, Tiszalúcon 40 az egyéni listás jelöltek száma. A jelöltek nem abc-sorrendben szerepelnek a szavazólapon, hanem a választási bizottság által kisorsolt sorrendben. Pálffy Ilona elmondta azt is, hogy a legtöbb jelölt – 38 547 – függetlenként indul. A jelölőszervezetek közül (jelölthányaddal számolva, vagyis a közös jelölteket arányosan elosztva a jelölőszervezetek között) a legtöbb jelöltje a Fidesznek és a KNDP-nek van. Őket a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Mi Hazánk Mozgalom, az MSZP, a Demokratikus Koalíció, a Momentum Mozgalom, a Lehet Más A Politik, a Magyar Munkáspárt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, valamint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt követi. Szólt arról is, hogy 2192 nemzetiségi települési választás tartható meg, 523 elmarad.

A legtöbb nemzetiségi választópolgár Nyírbátor 1-es szavazókörében lesz, 648, ők a roma nemzetiséghez tartoznak. Budapest XI. kerületében mind a 13 nemzetiség tarthat települési választást, 12 települési nemzetiségi választás lesz a II., a III. és a XIV. kerületben, 11 pedig a IV., a VII., a VIII., a X., a XIII. és a XVIII. kerületben, valamint Pécsen és Szegeden. Az NVI elnöke hangsúlyozta: öt évvel ezelőtt a nemzetiségi választópolgárok külön szavazókörben adhatták le voksukat a nemzetiségi választáson, ám ezt a szabályozást a nemzetiségi vezetők kérésére megváltoztatta a jogalkotó, így október 13-án már a lakóhely szerinti szavazókörben lehet voksolni a nemzetiségi választáson is. Közölte, emiatt előfordulhatnak sorban állások, és az is elképzelhető, hogy ahol sok a nemzetiségi szavazó, ott nem tudnak a szavazókörök este 7 órakor bezárni.

Hozzátette: félő, hogy a nemzetiségi szavazók összekeverhetik az önkormányzati választás és a nemzetiségi választás szavazólapjait, ezért az utóbbiak zöld színűek lesznek, ezeket zöld színű borítékba kell helyezniük és le kell zárniuk a szavazóknak. A nemzetiségi szavazólapokat ugyanis nem a szavazatszámláló bizottság számolja össze, hanem a helyi választási bizottság. Pálffy Ilona elmondta: az NVI azt javasolja a választási irodáknak, hogy előbb a fehér színű, „normál” szavazólapokat adják át a választóknak, ezek kitöltése és urnába helyezése után adják át a nemzetiségi zöld szavazólapokat. Emellett felhívták a helyi választási irodák figyelmét arra is, hogy ahol sok nemzetiségi szavazó van, ott alkalmazzanak még egy jegyzőkönyvvezetőt és nyissanak több fülkét a szavazás gyorsítása érdekében. Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a főpolgármesteri szavazólapból készíti a legtöbbet, több mint 1,4 milliót. A 19 megyei közgyűlés szavazólapjaiból több mint 5 millió, a polgármesteri szavazólapokból mintegy 8 millió darab készül.

A nyomda 25 millió szavazólapot fog készíteni. A legnagyobb 420×635 milliméter (több mint négyszerese az A4-es lapnak), a legkisebb A4-es. Ahol 25-nél több jelölt indul, ott két hasábban szerepelnek a jelöltek. A szavazólapokat és a szavazási kellékeket október 2-án kezdik kiszállítani, előbb a megyeszékhelyekre és az országgyűlési egyéni választókerületi központokba, onnan viszik tovább a szavazókörökbe. A szavazólapokat zárt tehergépkocsikban, fegyveres őrök kíséretében viszik a szavazókörökbe, hasonló biztonsági intézkedések mellett, mint ahogyan a pénzszállításokat végzik. Pálffy Ilona tájékoztatása szerint a szavazatszámláló bizottságok kapnak 165 ezer golyóstollat, a tagok ugyanis csak a hivatalos íróeszközt használhatják. A fülkékben is elhelyeznek egyet-egyet a voksoláshoz, de a választók a sajátjukat is használhatják. A mintegy 40 ezer elsőválasztó mobiltelefon hátuljára ragasztható tartót kap ajándékba. Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda vezérigazgatója elmondta, a szavazólapok nyomtatása jelenleg is tart,400 tonna anyagot használtak el a kellékek legyártására.

MTI