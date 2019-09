Ráugrott az ellenzék az állami bérlakosokról szóló megcáfolt cikkre

2019. szeptember 23. 16:37

Az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy ki akarja lakoltatni a világörökségi helyszíneken fekvő és a műemléki védelem alatt álló állami lakások bérlőit. Öt ellenzéki polgármesterjelölt hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón a HVG online kiadásában megjelent, azóta a kormányzat részéről cáfolt cikkre hivatkozott. Gy. Németh Erzsébet XVII. kerületi polgármesterjelölt azt mondta, a kormány arra készül, hogy az elvett ingatlanokat felújíttatja és szállodaként, illetve egyéb turisztikai célokra használja. A DK fővárosi képviselője kijelentette, ezeket az ingatlanokat valóban fel kell újítani, de továbbra is bérlakásként kell hasznosítani. Felszólította Tarlós István főpolgármestert, nyilatkozzon arról, tudott-e a tervről és mit akar tenni az ügyben.

V. Naszályi Márta I. kerületi polgármesterjelölt leszögezte, a budapesti műemlékek a köz tulajdonai, azokat mindenkinek joga van használni, ahogy arra is mindenki joga van, hogy továbbra abban a lakásban lakjon, ami már évek óta az otthona. Úgy fogalmazott, a budai Vár műemléképületeiben már most is sorban készülnek a „fideszes mulatók”. Úgy tűnik, a magyar állam csak olyan lakásokra és műemléképületekre hajlandó költeni, ahová aztán a „fideszes kegyencek beköltözhetnek” – tette hozzá. Soproni Tamás VI. kerületi polgármesterjelölt egyértelműnek nevezte, hogy az Andrássy úton fekvő műemléki és világörökségi ingatlanokat is “át akarják játszani a ner-oligarchia kezébe”.

A politikus szerint a jelenlegi lakók a kiköltözéskor a piacinál rosszabb árat kapnának kárpótlásként. Niedermüller Péter VII. kerületi polgármesterjelölt hangsúlyozta, a fővárosban lakhatási válság van és Erzsébetvárosban is ezrével élnek méltatlan körülmények között emberek. A kormány, ami eddig nem segített rajtuk, most az állami bérlakásokat is saját magának akarja – mondta, hozzátéve, ez az intézkedéstervezet nem egyszerűen rossz, hanem morálisan elfogadhatatlan. Leszögezte, ha kell a légvégsőkig, a polgári engedetlenségig is elmennek az ügyben. Pikó András VIII. kerületi polgármesterjelölt azt mondta, az állam olyan lakásokat akar megszerezni a józsefvárosi Palotanegyedben, amelyekben jellemzően idős emberek élnek. Amennyiben nekik ki kell költözniük, akkor nem biztos, hogy meg tudják oldani a további lakhatásukat – vélte. Bejelentette, ha megválasztják, minden jogi és anyagi segítséget megad az érintetteknek.

A hvg.hu hétfőn írt arról, hogy a Miniszterelnökség már dolgozik azon tervezeten, miszerint az állami lakások bérleti szerződését is egyszerűen fel lehetne mondani hat hónapos felmondási idővel, rendes felmondással, a világörökségi helyszíneken fekvő ingatlanok, a műemléki védelem alatt álló ingatlanok, illetve a földhivatalnál műemléki jelentőségű terület jelleggel bejegyzett ingatlanok esetében. A javaslatban nevesítik is a budai Várat, az Andrássy utat vagy a VIII. kerületi Palotanegyed lakóépületeit – írta a lap. A Miniszterelnökség álhírnek, hazugságnak és a választásokba való beavatkozásnak minősítette a cikket. A hétfői sajtótájékoztatón megjelent politikusokat kérdezték, hogy a Momentum és a DK befogadna-e bevándorlókat Magyarországra.

Soproni Tamás azt felelte, éppen arról beszélnek, hogy a kormány hogyan akarja kiforgatni az Andrássy úton élőket a vagyonukból “és önöket tényleg ez érdekli, tényleg ez a fontos”? A momentumos politikust kérdezték arról a hírről, hogy lakossági bejelentés nyomán a terézvárosi önkormányzat vizsgálatot indított ellene, mert a gyanú szerint nem tett eleget adófizetési kötelezettségeinek. Soproni Tamás rámutatott: a Facebook-oldalán nyilvánosságra hozott két igazolást, amelyek azt bizonyítják, hogy nincs adótartozása.

MTI