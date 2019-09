Informatikai fejlesztésekre kap forrást az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

2019. szeptember 23. 16:38

Nagy teljesítményű szervert, számítógépeket, monitorokat, nyomtatókat szerezhet be az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében – mondta el az intézmény főigazgatója hétfőn sajtótájékoztatón. Cserháti Péter közölte, az elmúlt években is történtek fejlesztések a sérült emberek komplex rehabilitációját végző, 422 ágyas intézetben. Felújították a központi épületet, ahol a műtők, a terápiás részleg és a kómacentrum is működik, a pavilonépületekben pedig energetikai korszerűsítés történt.

Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, az Egészséges Budapest Programmal 2017-ben egy olyan hosszú távú fejlesztést indítottak el a fővárosban és Pest megyében, amely a 21. században helyt tud állni. Olyan új struktúrát, amely mind építészetileg, mind az informatikai és orvosi eszközök tekintetében kiszolgálja a beteg- és orvosigényeket – tette hozzá. Ezekre a fejlesztésekre 700 milliárd forintot szán a kormány 2026-ig, és első lépésben az informatikai beszerzések történtek meg – ismertette. Közölte, az OORI 223,9 millió forintból fejlesztheti informatikai rendszerét, az intézmény így lecserélheti régi, elavult eszközeit.

Győri Ottilia (Fidesz-KDNP), Budakeszi polgármestere arról beszélt, hogy a XII. kerület és Budakeszi határában működő OORI-val Budakeszi mindig is együtt dolgozott, és a Pest megyei város is pályázni tudott EBP-forrásokra. Hozzátette: e programnak köszönhetően a budakeszi szakrendelőt is fejleszteni tudták, az orvosi műszerpark bővítése mellett lehetőség nyílt a szakrendelések bővítésére és az épület megújítására is 78 millió forint értékben.

MTI