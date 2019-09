A szlovákokat és a románokat is megbüntette az UEFA

2019. szeptember 23. 17:56

A magyar mellett a szlovák szövetséget is megbüntette az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a két ország válogatottjának szeptember 9-i, budapesti mérkőzésén történt szurkolói rendbontások miatt.

A szlovákoknak október 10-én, a Wales elleni Európa-bajnoki selejtezőjüket kell nézők nélkül lejátszaniuk, emellett 20 ezer eurós (6,65 millió forint) bírságot is kell fizetniük.

A szlovák szövetség amellett, hogy az UEFA fegyelmi testületétől kapott tájékoztatásról beszámolt, jelezte: fellebbez az ítélet ellen, és minden lehetséges jogi eszközzel igyekszik elérni, hogy ott lehessenek a szurkolók a nagyszombati (trnavai) stadionban.

Pénteken derült ki, hogy a magyar szövetségnek (MLSZ) a 2-1-es szlovák győzelemmel zárult mérkőzésen elhangzott rasszista, kirekesztő megnyilvánulások miatt zárt kapuk mögött kell megrendeznie Azerbajdzsán ellen október 13-án a hazai Európa-bajnoki selejtezőjét, illetve mintegy 20 millió forintos büntetést kell befizetnie az UEFA-nak. Az MLSZ is jelezte, hogy fellebbezést nyújt be, és ezzel párhuzamosan kéri a biztonsági szakemberektől a sportszerűtlen szurkolók azonosítását.

Az UEFA egy harmadik szövetséget, a románt is zárt kapus büntetéssel sújtotta, ugyanúgy a szurkolók rasszista viselkedése miatt. A rájuk kiszabott pénzbírság, 83 ezer euró, azért súlyosabb, mert a drukkerek a pályára rohantak a spanyolok ellen 2-1-re elveszített Eb-selejtezőn, emiatt a játékot is meg kellett szakítani. Az F csoportban harmadik románok október 15-én a negyedik norvégok elleni Eb-selejtezőn nem engedhetnek be nézőket a bukaresti találkozóra.

