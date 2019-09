Fülöp Attila: a kormány támogatja a gyermekvédelem családközpontúvá válását

2019. szeptember 24. 11:45

A kormány támogatja a gyermekvédelem családközpontúvá válását, a szakellátás infrastrukturális és szakmai fejlesztését - jelentette ki a szociális ügyekért felelős államtitkár kedden Szegeden.

Fülöp Attila a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Gyógypedagógiai Fejlesztő Központjának átadásán azt mondta, a gyermekvédelemben számítanak a helyi igényeket jól kielégítő egyházi és civil kezdeményezésekre.



Jelenleg az országban a gyermekvédelmi szakellátás felét nem állami, hanem egyházi vagy civil fenntartók végzik - közölte az államtitkár.



Hozzátette, az országban több helyszínen, összesen 1,4 millió forint uniós támogatással valósultak meg a szegedihez hasonló fejlesztések a gyermekvédelmi szakellátásban.



Kothencz János, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójának főigazgatója kifejtette, a szervezet a fővárosban és öt megyében lát el gyermekvédelmi szakellátási feladatokat. A családjukból kiemelt gyermekek mellett segítik a nehéz sorsú fiatalokat is, az utcán csellengés helyett a szabadidő hasznos eltöltését kínálva számukra. Erre ad lehetőséget a gyógypedagógiai központ mellett kialakított játszóház - tette hozzá.



Elmondta: a 110 millió forintos beruházással, egy egykori pártház épületében létrehozott központban a gyerekek szűrését végzik, az azt igénylők szenzormotoros, logopédiai és pszichopedagógiai fejlesztést kapnak, és itt végzik az állatasszisztált és hidroterápiás foglalkozásokat is.



thencz János közölte, a szolgáltatás iránti igényt mutatja, hogy az itt ellátott gyermekek száma a kezdeti néhány tucatról hétszázra emelkedett.



A szolgáltató hasonló központot működtet Budapesten és Tatabányán is.



