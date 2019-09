Európai Bíróság: a Google és a felejtéshez való jog

2019. szeptember 24. 12:01

A felejtéshez való jog érvényesítéséről szóló jogszabály hatálya csak az Európai Unióra vonatkozik, nem a világ összes országára - mondta ki a Google javára ítélve kedden az Európai Bíróság.

Kép: techworld.com

A francia adatvédelmi hatóság (CNIL) és az amerikai keresőóriás közötti jogvitában eljáró francia bíróság 2016-ban fordult a luxembourgi székhelyű törvényszékhez előzetes döntéshozatali eljárás keretében. A CNIL szerint a felhasználók kérésére szerte a világon el kell távolítania a rájuk vonatkozó keresési adatokat.



"A jelenleg hatályos uniós jog nem ír elő olyan kötelezettséget, amelynek alapján a vállalatnak a keresőmotor valamennyi változatán el kell végeznie a törlést" - állapította meg a bírói testület, kiemelve, hogy az eltávolítást ugyanakkor az EU-tagállamok mindegyikében végre kell hajtani.



Mint írták, a törlést szükség esetén olyan intézkedéseknek kell kísérniük, amelyekkel ténylegesen megakadályozható, hogy a tagországok felhasználói a keresőmotor EU-n kívüli változatán keresztül - tehát például a google.hu-ról a google.com-ra váltva - hozzáférjenek a szóban forgó, a közösségen belül levett linkekhez.



Rámutattak emellett, hogy bár a szabályozás nem teszi kötelezővé a link eltávolítását a keresőmotor valamennyi változatán, azt nem is tiltja meg.



Az amerikai óriásvállalat üdvözölte a verdiktet, mondván, azon dolgoznak, hogy megtalálják a kényes egyensúlyt a nyilvánosság információhoz való legitim joga, az adatvédelem, valamint a magánélet védelmének joga között.



Elemzők szerint az ítélet rendkívül fontos annak meghatározásában, hogy a közösségi jog alkalmazása kiterjedhet-e az Európai Unió területén kívülre is.



Az Európai Bíróság egyik 2014-es ítélete alapján vezették be a "felejtéshez való jogot", amelynek értelmében az internetes cégek bizonyos esetekben kötelezhetőek az online keresőmotorok eredményeiben megjelenő személyes információk eltávolítására.



A Google-höz azóta több millió törlési kérelem érkezett.



A most is alkalmazott, úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi, hogy a tagországok bíróságai a közösségi jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek az Európai Bíróság elé.



MTI