Megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézete

2019. szeptember 24. 12:25

Megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Közép-Európa Kutatóintézete, amelynek nyitóeseményeként csütörtökön Közép-Európa kihívásairól rendeznek konferenciát - tájékoztatta az NKE kedden az MTI-t.

A Közép-Európa kihívásai a XX. században és XXI. századi perspektívái című rendezvényt Koltay András, az NKE rektora nyitja meg, köszöntőt mond Hatos Pál intézetigazgató. Az NKE Ludovika Campusán tartandó konferencián Andrzej Nowak neves lengyel történész, publicista is tart előadást a "Közép-Európa-gondolat" keletkezéséről, az államokat összekötő korábbi és jövőbeni kihívásokról.



A közleményben azt írták: a múlt század nyolcvanas éveiben reneszánszát élte a "Közép-Európa-gondolat". Régiónk ellenzéki gondolkodói le akarták bontani a jaltai világrendszer vasfüggönyét, ki akartak törni a Szovjetunió szorításából. Kelet-Európa fogalma a szovjet táborba tartozást jelentette. Azokat a nemzeteket foglalta magába, amelyeket a Szovjetunió érdekszférájába soroltak be a második világháború után és ebből adódóan összekötötte őket a totalitárius diktatúra tapasztalata, de magukat nem tartották a szovjet világhoz tartozónak. Egy sorsközösség, amely nem csupán a mindennapokban érződött, hanem hatással volt a jövőről való gondolkodásra is.



"Az alapvető kérdések már akkor felvetődtek, de máig nem kaptunk rájuk kielégítő válaszokat" - fogalmaztak.



Az egyetem Eötvös József Kutatóközpontja Közép-Európa Kutatóintézetének nyitókonferenciája arra keresi a választ, mi köti igazán össze a közép-európai államokat, milyen közös kihívásokkal kellett szembenézniük a 20. században és van-e közös közép-európai perspektívájuk a jaltai világrend összeomlása után.

MTI