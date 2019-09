Magyar Falu Program - Gyopáros: 1,5 milliárd jut szolgálati lakásokra

2019. szeptember 24. 13:23

A Magyar Falu Program keretében 1,5 milliárd forintot használhatnak fel a kistelepülések szolgálati lakások kialakítására, felújítására - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

Kép: archív

Gyopáros Alpár közölte: a pénzt az ötezer lakosnál alacsonyabb lélekszámú települések pedagógusok, bölcsődei gondozók, rendőrök, orvosok, védőnők, önkormányzati jegyzők, illetve pénzügyi dolgozók elhelyezésére szolgáló lakások kialakítására fordíthatják.



A pályázat beadásának határideje október 24., egy-egy település maximum 30 millió forintot nyerhet el és az összeg kifizetése még az idén megtörténik - tette hozzá a politikus.



Elmondta: az elmúlt év decemberében meghirdetett, 150 milliárd forint összértékű Magyar Falu Program keretében 15 pályázati kiírás jelent meg, vagyis a most meghirdetett az utolsó.



A jogosult települések több mint tízezer pályázatot nyújtottak be a különböző tenderekre, a program népszerűségét jelzi, hogy a falvak 96 százaléka élt a lehetőséggel. Ez egyben azt is mutatja, hogy a programot a községek valós igényei mentén hirdette meg a kormányzat - tette hozzá a kormánybiztos.



A program legfőbb célja a kistelepülések népességmegtartó erejének erősítése, a fiatalok helyben maradásának ösztönzése - mondta Gyopáros Alpár.

MTI