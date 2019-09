Kásler: az iskolák jelezhetik igényeiket külföldi nyelvtanfolyamokra

2019. szeptember 24. 15:03

Az iskoláknak szeptember 30-ig van lehetőségük felmérni, hogy tanulóik milyen arányban és mely országokban kívánnak részt venni a kormány által támogatott kéthetes külföldi nyelvi tanfolyamokon - mondta az emberi erőforrások minisztere kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

Kásler Miklós közölte, a kormány mindent megtesz a nyelvtanulás támogatása érdekében, mivel az egyaránt jó a magyar nemzetnek és az egyéneknek. Régóta közismert, hogy az egyetemi felvételik nyelvvizsgához kötöttek lesznek, így mindenkinek lehetősége van arra, hogy teljesítse ezt az elvárást - tette hozzá.



A kormány ráadásul egy a világon egyedülálló módon is támogatja ezt a célt: minden 9. és 11. évfolyamra járó diáknak, összesen 140 ezer tanulónak lehetővé teszi ugyanis, hogy két hetet töltsön el egy olyan országban, amelynek a nyelvét Magyarországon tanulja - mondta.



Kásler Miklós tájékoztatása szerint a gyerekek nagyon intenzív, 20-25 órás nyelvi kurzuson vehetnek majd részt, miközben szállásukat is nyelvi környezetben próbálják megoldani.



Bartos Mónika, a magyar diákok külföldi nyelvi kurzusainak szervezéséért felelős miniszteri biztos emlékeztetett arra, a kormány februárban döntött a program elindításáról, amelyben a diákok saját döntésük alapján, alanyi jogon vehetnek rész. A fiatalok egyénileg vagy szervezetten is utazhatnak, a nyelvtanfolyamokat pedig iskolájuk külföldi partnerintézményében vagy egy minősített nyelviskolában vehetik igénybe - mondta.



Kiemelte, a kabinet tervei szerint a programban történő részvétel semmilyen terhet nem tesz majd a családok vállára, a támogatás ugyanis az utazás, a nyelvtanulás, a szállás, az ellátás és a biztosítás költségeire is kiterjed.



A kormány célja, hogy piacképes, magabiztos nyelvtudást biztosíthasson a fiataloknak - tette hozzá a miniszteri biztos.



Bartos Mónika azt mondta, remélik, hogy a programban részt vevő gyermekek nagyobb kedvvel gyakorolják majd az általuk választott első idegen nyelvet.



Szólt arról is, az összes iskolafenntartónak és intézményvezetőnek részletes tájékoztatót küldtek a program feltételeiről. Az iskolák egy internetes felületen jelezhetik, hogy az intézményükben tanulók közül hányan szeretnének részt venni a programban, milyen formában oldanák meg az utaztatást, melyik országokba és mikor szeretnének menni - közölte.



A miniszteri biztos fontosnak nevezte, hogy már most elinduljon egy párbeszéd a tanárok, a diákok és a szülők között a programról.



Bartos Mónika kérdésre válaszolva elmondta, a diákok várhatóan a jövő év elejétől jelentkezhetnek a programra, de novembertől már az interneten elérhetik a lehetséges célpontokat, így az utazás tervezése már akkor elkezdődhet.



Megjegyezte, mintegy 750 külföldi nyelviskolának juttattak el kérdőíveket arról, hogy részt kívánnak-e venni a programban, a válaszokat szintén szeptember 30-ig várják.

