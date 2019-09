A 28. Ifjúsági Innovációs Verseny legjobbjai a Kutatók Éjszakáján

2019. szeptember 24. 15:27

A 2019. év legtehetségesebb fiataljai május 29-én és 30-án az Ericsson Magyarország Kft székhelyén, az Infoparkban, szeptember 21-én pedig a Tudományok Fővárosa című egész napos eseményen mutatták be innovatív munkájukat. A legjobbak továbbá megtekinthetőek lesznek a Kutatók Éjszakáján is az Ericssonban, szeptember 27-én.

Jakab László, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja - bme.hu

A Magyar Innovációs Szövetség 28. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az M5 csatorna közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával.

A 2018. november 28-i határidőre 111 pályázatot küldtek be a különböző tehetséggondozó középiskolákból az innovatív fiatalok, míg az április 1-i határidőre, a 74 második fordulóba továbbjutott pályázatból 67 pályamunka kidolgozása fejeződött be. Ebből 31 pályázatot egyénileg, míg 32-t csapatban dolgoztak k a fiatalok. A legnépszerűbb szakterületek, az informatika, az orvosi, illetve a műszaki jellegű témák voltak.

A neves szakemberekből, akadémikusokból álló bírálóbizottság Dr. Jakab László, a BME VIK dékánjának vezetésével 2019. május 2-án, testületileg hozta meg a végleges döntést, és választotta ki a 2019. év legtehetségesebb fiataljait, akik május 29-én és 30-án az Ericsson Magyarország Kft székhelyén, az Infoparkban, szeptember 21-én pedig a Tudományok Fővárosa c. egész napos eseményen mutatták be munkájukat. A legjobbak továbbá megtekinthetőek lesznek a Kutatók Éjszakáján is az Ericssonban, szeptember 27-én.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére egyedi döntés keretében a Magyar Innovációs Szövetség 12 000 000 Ft-ot nyert el, melyből a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny lebonyolításának és szervezésének költségeit finanszírozta.

A hazai versenyen kiemelkedően szerepelt tehetséges fiatalok számos nemzetközi rendezvényen vettek részt és értek el kimagasló sikereket, többek között az EU Fiatal Tudósok Versenyén, a tudományos versenyek olimpián az USA-ban (Intel ISEF), a Kínai Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen (CASTIC).



