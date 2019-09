Fidesz: a szocialisták kormányzása alatt majdnem kisiklott a MÁV

2019. szeptember 24. 17:40

A szocialisták kormányzásuk alatt totálisan tönkretették és a csőd szélére juttatták a MÁV-ot - közölte a Fidesz kedden az MTI-vel.

A nagyobbik kormánypárt az MSZP keddi sajtótájékoztatójára reagált, amelyen Komjáthi Imre, az ellenzéki párt alelnöke és Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő lemondásra szólította fel Homolya Róbertet, a MÁV elnök-vezérigazgatóját, arra hivatkozva, hogy a munkaerőhiány miatt jegypénztárak zárnak be és nem indulnak el vonatok.



A Fidesz azt írta, a szocialistákat csak a kampány, és nem a MÁV érdekli. Kormányzásuk alatt ugyanis totálisan tönkretették, a csőd szélére juttatták a vállalatot: 28 milliárdról 300 milliárdra növelték az adósságállományát, vasúti vonalakat zártak be, fejlesztések nem voltak, a vasutat hagyták lepusztulni - tették hozzá.



Közölték, a mostani kormány ezzel szemben 1700 milliárd forintot fordít vasúti fejlesztésre a következő években, egyre több vonalon jár új vonat, egyre több a gyorsvasút, zajlanak a pálya- és pályaudvar-felújítások. A bérmegállapodásnak megfelelően pedig a vasúti dolgozók esetében eddig több mint 30 százalékos bérfejlesztés történt, és az egyeztetések a jövőben is folytatódnak.



MTI