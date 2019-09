Román kormányválság - Együtt a bizalmatlansági indítványhoz kellő aláírások

2019. szeptember 24. 17:57

Összegyűltek a szükséges aláírások a bukaresti parlamentben a bizalmatlansági indítvány beterjesztéséhez, amelyet most először több törvényhozó támogatott kézjegyével, mint amennyi a kormány megbuktatásához szükséges - tudta meg az ellenzéki Nemzeti Liberális Párttól (PNL) kedden a Mediafax hírügynökség.

Ludovic Orban - frissujsag.ro

Ludovic Orban, a PNL elnöke korábban jelezte, hogy a bizalmatlansági indítványt - amelyet az őszi ülésszakban egyetlen alkalommal kezdeményezhet az ellenzék - csak akkor terjesztik be a szociáldemokrata Viorica Dancila miniszterelnök vezette kormány ellen, ha azt legalább 233 képviselő és szenátor aláírja: ennyi szavazat szükséges ugyanis a kormány leváltásához.



A Mediafax hírügynökség értesülése szerint a PNL bizalmatlansági indítványát kedd délutánig 238 honatya látta el kézjegyével.



A román alkotmány szerint a bizalmatlansági indítvány beterjesztéséhez a törvényhozók negyedének aláírása is elégséges, és csak a kormány leváltásáról rendezendő szavazásnál kell megszerezni a honatyák többségének támogatását.



Romániában a mindenkori ellenzék már csak a médiaérdeklődés miatt is minden parlamenti ülésszakban kísérletet tesz a kormánybuktatásra. A szociálliberális kormánykoalíció felbomlása nyomán azonban most valós esély mutatkozik a Dancila-kabinet leváltására, ezért a legnagyobb frakcióval rendelkező ellenzéki erő nem akarta eljátszani az egyedi alkalmat: ezért akarta már az indítvány beterjesztéséhez megszerezni a kormánybuktatáshoz elégséges támogatást.



A bizalmatlansági indítványon szereplő aláírások szokatlanul magas számától függetlenül egyelőre nem vehető biztosra a Dancila-kormány bukása, hiszen ez azon múlik, hogy annak megvitatásakor jelen lesz-e, illetve megszavazza-e az indítványt a törvényhozók több mint 50 százaléka.



A PNL tervei szerint a bizalmatlansági indítványt jövő héten terjesztik a parlament elé, amely október 7-én szavazna a Dancila-kormány sorsáról.



Romániában azt követően alakult ki politikai válság, hogy a bukaresti kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) koalíciós partnere, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) augusztus végén kilépett a kormányból. A parlamenti mandátumok 45 százalékával rendelkező PSD kisebbségi kormányzásra készült, és az ALDE pártütőivel próbálta feltölteni a kormányt, politikai ellenfelük, a jobboldali Klaus Iohannis államfő azonban Dancila valamennyi miniszterjelöltjének kinevezését megtagadta.

MTI