Zsóri: nehezebb volt színpadra állni, mint a gólt berúgni

2019. szeptember 24. 18:29

Zsóri Dániel keddi hazaérkezését követően úgy fogalmazott: nehezebb volt kiállnia a színpadra beszélni, mint berúgni azt a gólt, amelyért hétfőn a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) milánói gáláján megkapta a Puskás-díjat.

Kép: youtube

"Jöttek sorra a sztárok, de én már azt vártam, hogy vége legyen, hazamenjek edzeni, meccset játszani, gólokat szerezni" - mondta sajtótájékoztatóján a MOL Fehérvár FC futballistája, aki elárulta, elsőként a szüleit hívta fel, a megkapott ereklyével pedig együtt aludt.



Zsóri kifejtette, ez az elismerés nemcsak neki, hanem az egész országnak elismerés, majd hozzátette: de mit sem ér, ha innentől nem dolgozna keményen.



"Azt megígérhetem, hogy mindent megteszek a sikeres pályafutásért" - jelentette ki a 18 éves játékos, aki két hete sérüléssel küzd, de várhatóan szerdán, a csapattól külön elkezdhet tréningezni.



Az erdélyi Simonyifalváról származó Zsóri hangsúlyozta: ő magyarnak tartja magát, nem is nagyon beszél románul, így nem is kérdés, hogy adott esetben a magyar címeres mezt választaná.



"Remélem, olyan jó ütemérzékkel rendelkezik majd a pályán, amilyen jó ütemérzékkel mi leigazoltuk" - mondta Kovács Zoltán, a MOL Fehérvár sportigazgatója. "Fontos, hogy félretegye ezt a díjat és csak a futballra koncentráljon, nekünk pedig az a dolgunk, hogy minden segítséget megadjunk neki a tehetsége kibontakoztatásához".



A székesfehérvári sportvezető gratulált a Debrecennek és különösen vezetőedzőjének, Herczeg Andrásnak a Puskás-díjat eredményező találat kapcsán.



Szöllősi György, a Puskás-ügyek nagykövete szerint a Puskás-díj hazatért, ami jelképes a tizedik évfordulón.



"Zsóri lőtte a világ legszebb gólját, ez őt, a helyzetfelismerését és megoldását dicséri" - mondta a Nemzeti Sport főszerkesztője.



Zsóri Dániel február 16-án, a Debreceni VSC színeiben a későbbi bajnok Ferencváros elleni hazai NB I-es találkozón a 81. percben csereként állt be élete első felnőtt élvonalbeli mérkőzésére, majd a 93. percben 15 méterről ballal a kapu jobb alsó sarkába ollózott 1-1-es állásnál, győzelemhez segítve ezzel csapatát. Ezért a gólért kapta meg a 2009-ben alapított Puskás-díjat.



MTI