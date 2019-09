Átadták a felújított sportcsarnokot Szolnokon

2019. szeptember 24. 18:52

Ünnepélyes keretek között átadták kedden a felújított, kibővített szolnoki sportcsarnokot, amely B. Nagy Pál olimpiai bajnok párbajtőrvívó, edző nevét viseli.

B. Nagy Pál olimpiai bajnok párbajtőrvívó, edző beszél a róla elnevezett, felújított, kibővített szolnoki sportcsarnok átadóünnepségén 2019. szeptember 24-én. A csaknem 370 millió forintból átalakított, összesen 1877 négyzetméteres Véső úti, mintegy ötvenéves létesítmény teljesen megújult. MTI/Mészáros János

Szalay Ferenc, a város polgármestere (Fidesz-KDNP) a csaknem 370 millió forintból átalakított, összesen 1877 négyzetméteres Véső úti létesítmény átadásán hangsúlyozta: az előző években jelentős fejlődés történt a fiatalok sportja, az utánpótlás-nevelés területén. A szakmai programokon túl a sportlétesítmények infrastruktúra-fejlesztésében is komoly előrelépések tapasztalhatók, ezek mind a tehetséggondozást, a fiatalok sportját, az egészséges életmódot segítik - jegyezte meg.



A Véső út és térsége komplex városrehabilitációs program során újul meg, ennek keretében korszerűsödött és bővült a B. Nagy Pál Sportcsarnok és megújul az atlétikai pálya is - mondta Szalay Ferenc. A 12 ezer lakosú városrészben többek között felújítják a strandfürdőt, csatornaberuházás, a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, új autóbuszjárat indítása, úthálózat-felújítás és parkoló kialakítása várható - sorolta.



Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a sportcsarnok 368 millió forintból korszerűsödött. Ebből 132 millió forintot a Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) biztosított, 165 millió TAO-forrásból származik, a szolnoki önkormányzat pedig 71 millió forint önerőt vállalt. Ezen kívül az MVSZ 30 millió forint támogatást adott eszközök beszerzésére - számolt be. A beruházás során a mintegy ötven éves létesítmény teljesen megújult. Gépészeti felújítás történt, a víz- és szennyvíz csatornarendszer, valamint az elektromos rendszer is megújult. A tetőt és a homlokzatot hőszigetelték, megtörtént a vízelvezetés is. Kicserélték a nyílászárókat, megújult a küzdőtér, a 48x18 méteres csarnokban vadonatúj sportparketta burkolatot raktak le.





Vívók a felújított és kibővített szolnoki B. Nagy Pál Sportcsarnokban az átadóünnepség napján, 2019. szeptember 24-én. A csaknem 370 millió forintból átalakított, összesen 1877 négyzetméteres Véső úti, mintegy ötvenéves létesítmény teljesen megújult. MTI/Mészáros János

A régi öltöző helyén új, nagyobb alapterületű épült, ennek tetejére került külön szinten egy 428 négyzetméteres új vívócsarnok.



A földszinten hat öltöző és irodák is találhatók, valamint épült egy 50 négyzetméteres konditerem és két raktár. Az emeleten szintén található egy 50 négyzetméteres raktár - sorolta Rózsa József. Somlai Béla, az MVSZ szakmai alelnöke méltatta B. Nagy Pált, a sportcsarnok Szolnokon született névadóját, aki maga is megjelent a keddi ünnepségen és emlékplakettet vehetett át.



MTI