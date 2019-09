Novák Katalin: A magyar és az olasz emberek szövetségesei egymásnak

2019. szeptember 24. 23:04

Az európai határok védelméről és a hagyományos család értékeinek megőrzéséről egyeztetett az olasz jobbközép pártokkal Novák Katalin, a Fidesz alelnöke, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kedden Rómában, egy nappal azután, hogy Máltában több európai uniós ország megállapodást kötött a migránsok szétosztásáról.

Novák Katalin a jobbközép Hajrá Olaszország (FI), a jobboldali Liga és az Olasz Testvérek (FdI) képviselőivel egyeztetett. Többek között Lorenzo Fontanával, a Liga volt családügyi és EU-ügyi miniszterével találkozott.



A Fidesz alelnöke az MTI-nek hangsúlyozta, hogy Olaszországban nagyon erős a jelenleg ellenzékben politizáló jobboldal, amely a felmérések szerint az olaszok többségének támogatását bírja, és ha most lennének a választások, ezek az erők vezetnék Olaszországot. Hozzátette, hogy ezek az olasz pártok számítanak a Fidesz természetes szövetségeseinek.



Magyarország és Olaszország szövetségesei egymásnak a migráció terén is, hiszen Olaszország a tengereivel Európa tengeri határait kell, hogy védje, Magyarországnak pedig ugyanez a feladata a szárazföldi határokon: "így volt ez, amikor a Matteo Salvini vezette Liga pártja volt a római kormányon, és így lesz ez, amikor ismét kormányon lesz, ezért fontos, hogy a köztes időben is fenntartsuk a kapcsolatot" - jelentette ki Novák Katalin.



Kifejtette, hogy az olasz jobboldal erősebb az Európai Parlamentben mint az olasz baloldal, "tehát amikor európai szintű döntések születnek, akkor mi számíthatunk egymásra, ugyanazt az álláspontot képviselve a migrációval szemben" - mondta Novák Katalin. Megjegyezte, hogy ez a közös cél mentén működik együtt az olasz és a magyar jobboldal, a lengyel jobboldal, a visegrádi négyek többi országa, valamint az osztrák jobboldal is.



"Erős az a politikai közösség, amely azt képviseli, hogy meg kell védenünk Európát, és nem szabad bevándorló kontinenssé tenni. Hanem az embereknek, akik bajban vannak, ott kell segíteni, ahol a bajnak a forrása van, ott kell megoldást találni a problémáikra, nem pedig ide importálni ezeket a problémákat" - hangoztatta.



Novák Katalin leszögezte, hogy a magyar kormány semmi esetre sem tudja elfogadni az elosztási kvótát: "a máltai megállapodásban szereplő elosztási mechanizmussal nem értünk egyet, semmilyen kötelező betelepítési kvótának nem leszünk a támogatói, és önkéntesen sem kívánunk az elosztásban részt venni". Hozzátette, Magyarország viszont kész arra, hogy helyben segítséget nyújtson, vagy segítsen abban, hogy azokat, akik gazdasági bevándorlóként nem jogszerűen tartózkodnak Európában, visszajuttassák oda, ahonnan érkeztek.



Novák Katalin szerdán a Vatikánban egyeztet. Elmondta, hogy a Vatikán is Magyarország szövetségese lehet a hagyományos család védelmében folytatott küzdelemben. Megemlítette, hogy számos ügy és nemzetközi dokumentum kérdésében Magyarország és a Vatikán közös álláspontot vall a "liberális oldalról az erős családok képviselte értékek ellen folytatott támadásokkal szemben".



