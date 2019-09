Borszűrő Szent Mihály ünnepe Ópusztaszeren

2019. szeptember 25. 10:17

Mézédes magyar szőlő, frissen préselt must, múltidéző programok és hagyományos mesterségek bemutatói várják azokat, akik szombaton ellátogatnak Borszűrő Szent Mihály ünnepére az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba - tájékoztatta az intézmény marketingvezetője az MTI-t.

Kodácz Csengele elmondta, hogy ezen a napon a skanzen szinte minden épülete élettel telik meg, a portákon valamilyen iparos mutatja be mestersége fogásait. A látogatók találkozhatnak csipkeverővel, bútorfestővel, kádárral, bőrössel, kötélfonóval, papírmerítővel, kipróbálható a paprikafűzés és külüzés, a járgányos paprikamalommal őrölhető fűszerpaprika a vasárnapi leveshez, a kemencében finom étkek sülnek, a Nomád parkban 10. századi tevékenységek - kézi orsózás, rokkázás, szalagszövés - végezhetők. A Látogatóközpontban pedig Radics Béla gyűjtő és Szabó Dénes, az emlékpark munkatársa tart rendhagyó tárlatvezetést A szegedi halasbicska és a késesmesterség című kiállításon.

Szent Mihály napjára, szeptember 29-re - ha az időjárás is kedvező - beérik a szőlő az Dél-Alföldön, így a gazdák nekiláthatnak a must leszűrésének. Az őszi munkálatok közül ezért kiemelt figyelmet kap a szüret a Szegedi tanya szőlőskertjében. A vendégek bekapcsolódhatnak a szőlőpréselésbe, és bőven fogyaszthatnak mézédes magyar szőlőt és friss mustot is. Nem maradhat el a szürethez kapcsolódó mulatság sem, az autentikus népzenét a Rézhúros Banda szolgáltatja, a tánclépéseket pedig Nagy Róbert tanítja meg az érdeklődőknek.

A Puszta házánál az idén a világ Legjobb Ifjú Madárfotósának választott Koncz-Bisztricz Tamás tart vetítéssel egybekötött előadást, az érdeklődők megismerkedhetnek a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet madárvilágával, és tartanak solymászbemutatót is.

MTI