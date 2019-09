Megszavazta a román szenátus a medvevadászat tilalmának ideiglenes feloldását

2019. szeptember 25. 21:20

Megszavazta a román szenátus szerdán a vadászati törvény módosítását, amely egy ötéves időszakra lehetővé tenné a barnamedvék vadászatát bizonyos időszakokban.

A szavazattöbbséggel - ellenszavazat nélkül, 13 tartózkodás mellett - elfogatott módosító indítvány értelmében a barnamedve ideiglenesen lekerülhet Romániában a szigorúan védett állatfajok listájáról, vadászatát pedig április és május, illetve szeptember, október és november hónap folyamán engedélyeznék.

A mezőgazdasági szakbizottságban kidolgozott megoldásról keddi hírlevelében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) azt állította: az RMDSZ javaslata lehetővé teszi, hogy a szaktárca szabályozza az állatállományt, és visszaállítsa az egyensúlyt.

"Hosszú ideje mondjuk, hogy Székelyföldön óriási problémát jelentenek a medvetámadások. Az emberek biztonságát, testi épségét, és a jószágokat is veszélyeztetik. Ez az első alkalom, amikor a szenátus szakbizottsága testületileg támogat egy, a medveügy megoldására benyújtott javaslatot, úgy tűnik párthovatartozástól függetlenül megértették a törvényhozók, hogy gond van, és megoldásra van szükség" - idézte a hírlevél Tánczos Barna RMDSZ-es szenátort.

Az előírás eredményeként nem lesz szükség a szaktárca által megszabott beavatkozási kvótára, a medveállományt - a vaddisznókhoz, szarvasokhoz, és más, nem szigorúan védett állatokhoz hasonlóan - kilövési kvóta alapján, egyszerűbben és hatékonyan lehetne szabályozni.

A hatályos törvények a nem szigorúan védett fajok vadászatát is bizonyos feltételekhez kötik, ezek továbbra is vonatkoznának a barna medvékre. Egyszerűbb lesz az állatállomány szabályozása, de a faj védelmét is biztosítaná a törvény - mutatott rá az RMDSZ hírlevele.

A törvénymódosítás a vadkárok megtérítését is a jelenleginél részletesebben szabályozza. A medvevadászat tilalmának ideiglenes feloldásáról a végső döntést a kétkamarás román parlament képviselőházának kell meghoznia.

Romániában azóta sokasodtak meg a medvetámadások, hogy a környezetvédelmi minisztérium 2016-ban a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a tárca évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak.

Egy 2017-es becslés szerint Romániában mintegy 6800 medve él.

MTI