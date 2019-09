Kutatók éjszakája - Az Ericssonnál több mint 60 program várja a látogatókat

2019. szeptember 26. 11:30

Az Ericsson Házban több mint 60 program várja a látogatókat pénteken, a Kutatók éjszakáján. A bemutatókon idén az ötödik generációs mobilhálózati technológiáé lesz a főszerep.

A cég közleménye szerint az Ericsson Magyarország tizedik alkalommal vesz részt a Kutatók éjszakája programsorozatban.

A programok között egyebek mellett élő teszthálózaton működő demókon mutatják be az előadók mi minden várható az 5G technológiától. Az érdeklődők emellett bepillantást nyerhetnek a kutatói és mérnöki munkába, és szórakoztató módon ismerhetik meg az oktatás - alapkutatás - alkalmazott kutatás - ipari megvalósítás teljes láncolatát is - írják.

A közlemény szerint az Ericsson-eszközökre épülő élő 5G-s campushálózaton öt demó fut majd. A Mobil ultrahang bemutató azt demonstrálja, hogy az 5G hálózatok speciális képességei hogyan képesek segíteni egy mentőautóban dolgozó szakszemélyzet munkáját. Egy másik bemutatóban ipari robotkarok egy logikai játékot játszva mutatják meg, hogy az 5G és az "Edge Cloud" miként nyújt alacsony késleltetésű kommunikációs lehetőséget.

A robotok vezérlését végző központi szerver az 5G hálózat gyorsaságának köszönhetően valós időben bírálja felül azok működését. Szintén az ipari robotikában rejlő lehetőségeket hivatott bemutatni az a "robotpók", mely felhőben található hangelemző algoritmus segítségével bármilyen zeneszámra tud táncolni, ez jól reprezentálja az alacsony késleltetés fontosságát az ipari automatizálás és az ipari robotika szempontjából.

A Kutatók éjszakáján emellett idén is megnyílik a látogatók előtt a tesztlabor, ahol az eszközök fejlesztése, tesztelése a teljes európai mobilhálózatot modellező rendszeren zajlik.

Az érdeklődők megismerkedhetnek a kutatók hobbijaival és több, az Ericsson és a BME együttműködésében megvalósuló projekttel is. Az általános iskolás és gimnazista lányokat a számítástechnika és a programozás rejtelmeibe beavató projekt, a Skool is az Ericssonban mutatkozik be. A fizikai kísérleteket Ericsson-díjas tanárok közreműködésével mutatják be.

Emellett az Ericsson Házban mutatkoznak be a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győztesei is. "Kifejezetten előremutató találmányokat ismerhetnek meg az érdeklődők, legyen szó akár okos eszközökkel felszerelt molycsapdáról, automatizált növénygondozó rendszerről, vagy éppen a nagy mennyiségű adatot gyűjtő szenzorok segítségével a legtisztább levegőjű útvonalat megtaláló navigációs eszközről" - olvasható a közleményben.

MTI