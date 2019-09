PM: újabb csúcson a foglalkoztatás

2019. szeptember 27. 10:18

A foglalkoztatási ráta 70,2 százalékra emelkedett, így a rendszerváltás óta nem volt olyan magas Magyarországon, mint az utóbbi hónapokban - írta a Pénzügyminisztérium az MTI-nek a legfrissebb KSH adatok közzétételét követően.

Kép: turizmus.gyor.hu

A foglalkoztatottak száma már tartósan 4 és fél millió fölött van, a munkanélküliség szintje továbbra is alacsony, 3,4 százalékon áll. Még jelentős, mintegy félmilliós munkaerő-tartalék áll rendelkezésre, ami a kormányzat foglalkoztatási programjainak segítségével tovább aktivizálható - írták.



A kormány munkavállalást ösztönző intézkedéseinek, valamint a tartósan magas gazdasági növekedéssel összefüggésben kialakuló dinamikus foglalkoztatás-bővülésnek köszönhetően éves alapon már hét éve folyamatos csökken a munkanélküliség.



A közfoglalkoztatás nagyarányú csökkenésével folyamatosan nő a versenyszféra létszáma, 2010 óta több mint 700 ezerrel többen dolgoznak az elsődleges munkaerőpiacon.



A nők foglalkoztatási helyzete is nagymértékben javult, ilyen sokan még nem dolgoztak a rendszerváltozás óta. Nagyban segítik elhelyezkedésüket többek között a részmunkaidő lehetősége, a családi adókedvezmények és a bölcsődei támogatások is - áll a közleményben.



A fiatalok munkanélkülisége továbbra is 10 százalék közelében van a 2010-es közel 30 százalékos rátával szemben. A csökkenésben nagy szerepe van a munkahelyvédelmi akció kedvezményeinek, az Ifjúsági Garancia és az Út a munkaerőpiacra programoknak, amelyek több százezer fiatal elhelyezkedését segítették az elmúlt években - jegyzik meg.



A kormányzat elkötelezett a munkaerő mobilitásának a növelésében is, így a gazdaságvédelmi akcióterv részeként már a vállalkozások is pályázhatnak munkásszállások építésére vagy felújítására - emlékeztettek.



Az aktivitás további növelésével, a szakképzés átalakításával és a képzések, átképzések célirányossá tételével tovább növelhető a foglalkoztatás. A vállalatok hatékonyság-javító intézkedései és a hatékonyabb munkaerő-gazdálkodásuk tovább emelhetik a magasabb hozzáadott értéket termelő munkavállalók számát Magyarországon - írta a PM.

MTI