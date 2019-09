Századvég: a baloldali szavazók is Tarlós győzelmét várják

2019. szeptember 27. 12:13

Még a baloldali szavazók is Tarlós István győzelmét várják, Karácsony Gergely esélytelen - derül ki a Századvég Alapítvány kutatásából, amelyet pénteken juttatott el az MTI-hez.

Tarlós István - origo/Budai Sándor

A felmérésből kiderül, hogy a válaszadók közel háromnegyede (74 százaléka) szerint Tarlós István fogja megnyerni az októberi voksolást, ezzel szemben Karácsony Gergely győzelmét pusztán 16 százalékuk tartja valószínűnek. Puzsér Róbert megválasztásával a válaszadók mindössze 3 százaléka, Berki Krisztiánéval 1 százaléka kalkulál.



A kirajzolódó képet erősíti, hogy a baloldali szavazók közel fele (49 százaléka) sem bízik Karácsony Gergely győzelmében, és csupán 41 százalékuk fogalmazott meg ezzel ellentétes véleményt - teszik hozzá.



Az intézet szeptember 18. és 21. között, ezer fős mintán alapuló kutatása azt vizsgálta, hogy a budapestiek milyen véleménnyel vannak a főpolgármester-aspiránsokról. A felmérés kitért az egyes jelöltek győzelmi esélyeinek lakossági megítélésére is.



Az adatok azt mutatják, hogy a fővárosi ellenzék a kampányidőszakban sem tudott változtatni kedvezőtlen megítélésén, míg Tarlós István kedveltsége továbbra is töretlen. A megkérdezettek többsége (60 százaléka) elismerően nyilatkozott a regnáló főpolgármester személyéről, és 36 százalékuk fogalmazott meg negatív véleményt - írták.



Ezzel szemben valamennyi ellenzéki főpolgármester-jelölt elutasítottsága jóval meghaladja a velük szimpatizálók arányát: a válaszadók mindössze 35 százaléka van pozitív véleménnyel Karácsony Gergelyről, míg 57 százalékuk elutasítja a zuglói polgármester személyét - áll a közleményben.



Látható, hogy Karácsony Gergely megosztó politikai személyiség, aki még a baloldali szavazók tekintélyes részét sem tudja megszólítani - állapítják meg.



Ugyanakkor tovább romlott a két televíziós személyiség, Puzsér Róbert és Berki Krisztián megítélése is: a megkérdezettek háromnegyede negatív véleménnyel van Puzsérról, míg az elfogadottsága mindössze 16 százalékra tehető, Berki Krisztián esetében ez az arány 86, illetve 5 százalék.



A jelenség hátterében az áll, hogy e két jelölt a politikai arénában is celebként viselkedik, így a budapesti választók nem tekintik őket komolyan vehető főpolgármester-aspiránsoknak - magyarázzák.



Továbbá a középen álló és jobboldali szavazók többsége szintén a Fidesz-KDNP jelöltjének győzelmével kalkulál (68, illetve 94 százalék), és csupán elenyésző hányaduk tartja reálisnak a zuglói polgármester megválasztását (20, illetve 3 százalék). A bizonytalanok és rejtőzködők közel háromnegyede (71 százaléka) szerint Tarlós István fogja megnyerni a főpolgármester-választást, míg Karácsony Gergelyről ezt 11 százalékuk feltételezi - ismertették.



Összességében megállapítható, hogy teljes a reményvesztettség a baloldalon, és a korábbi kutatási adatokhoz képest is tovább demoralizálódott az ellenzéki szavazótábor, amiből leszűrhető a következtetés, hogy még a baloldali érzelmű szavazók egy része sem tekinti hatékonynak az egyes ellenzéki jelöltek kampánytevékenységét - írta a cég.



Látható tehát, hogy még az elkötelezett balliberális szavazók többsége is úgy véli, hogy Karácsony Gergely személyében az ellenzéki erők nem egy olyan karakteres politikust állítottak ki, aki alternatívát jelenthetne Tarlós Istvánnal szemben - fogalmaz közleményében a Századvég.

