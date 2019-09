Az amerikai kongresszus jóváhagyta F-35-ös harci repülők eladását

2019. szeptember 27. 12:33

Az amerikai kongresszus jóváhagyta 32 F-35-ös harci repülő Varsónak való eladását - közölte pénteken Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter.

Mariusz Blaszczak - sprskanifo.com

"Ez az egyik utolsó lépés a szerződés megkötése előtt (...), keményen fogunk tárgyalni a minél előnyösebb ár érdekében" - írta Blaszczak a Twitteren.



A csúcstechnológiájú, többfunkciós vadászbombázók eladását Varsónak szeptember közepén hagyta jóvá a washingtoni kormány, az amerikai külügyminisztérium akkor kiadott közleményében 6,5 milliárd dollár értékű ügyletről volt szó.



Blaszczak egy interjúban elmondta: az amerikai kormányzat által jóváhagyott 6,5 milliárd dollár a maximális lehetséges ár, a végleges összeg megközelítheti a Belgium által kifizettetett.



Belgium 4,25 milliárd dollárért szerzett be 34 darab F-35-ös vadászgépet. Ilyen gépeket Olaszország és Hollandia is vásárolt az Egyesült Államoktól.



Az ár attól is függ, hogy mennyiben részesül majd Lengyelország a gépek gyártásában, a technológia-megosztásban. Lengyelországban már jelenleg is gyártják az F-35-ös futóműveinek és lövedékeinek egyes elemeit.

F-35-ös - lockheedmartin.com



Varsó májusban terjesztette elő Washingtonnak a vadászbombázók vásárlásra vonatkozó igényét. Az F-35-ösökkel Lengyelország elöregedő orosz harci gépeit cseréli le, köztük a tavaly több légibalesetet szenvedő MiG-29-es elfogó-vadászrepülőket.



Az F-35-ös gyártója, a Lockheed Martin amerikai cég szerint Lengyelország 2024-ben kaphatná meg az első négy gépet pilótaképzésre, és a következő 12-16 darabot 2026-ig, a többit pedig 2030-ig szállítanák le.



MTI