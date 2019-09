Románia: Dancila lehet Iohannis ellenfele a második fordulóban

2019. szeptember 27. 13:05

A novemberi romániai elnökválasztáson induló jelöltek népszerűségi rangsorának átrendeződését jelzi egy friss felmérés: a Socio Data közvélemény-kutató intézet szeptember közepén gyűjtött adatai szerint csökkent Klaus Iohannis jobboldali államfő támogatottsága, a második fordulóban pedig Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök lehet az ellenfele.

Viorica Dancila - hirmondo.ro

Az Adevarul hírportál által pénteken ismertetett felmérés szerint a szeptember elején mért adatokhoz képest hat százalékponttal, 40 százalékra esett vissza azok aránya, akik a második mandátumra pályázó Iohannisra voksolnának. Második helyen - a nyáron még egyszámjegyű bizalmi indexszel rendelkező - Dancila szerepel, akire a szeptember 16-20. között megkérdezett választók 19 százaléka adná szavazatát.



A harmadik helyre a kormánykoalícióból augusztusban kilépett Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és a Victor Ponta volt miniszterelnök vezette baloldali Pro Romania párt áltatal támogatott Mircea Diaconu színművész, volt EP-képviselő jött fel, akire a megkérdezettek 16 százaléka voksolna.



Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke - akit Iohannis lehetséges második fordulós kihívójaként emlegetett a román média, főleg az USR-PLUS jobbközép pártszövetségnek az európai parlamenti választásokon elért meglepően jó, 22 százalék feletti eredménye miatt - a negyedik helyre szorult 15 százalékkal.



Theodor Paleologunak, a Traian Basescu volt államfő által alapított Népi Mozgalom Pártja (PMP) jelöltjének 5, Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek pedig 3 százalékot jósol a felmérés.



A pártpreferenciákra vonatkozó adatok szerint is úgy tűnik, hogy a kormányon lévő Szociáldemokrata Pártnak (PSD) sikerült megfékeznie hanyatlását.



Továbbra is a Iohannist támogató, európai néppárti tagsággal rendelkező, ellenzéki Nemzeti Liberális Pártra (PNL) voksolnának a legtöbben (28 százalék), de a PSD visszakapaszkodott a második helyre (25 százalék), az USR-PLUS választási szövetség pedig a harmadik legnagyobb frakciót alakíthatná meg (22 százalék), ha most rendeznének parlamenti választásokat Romániában.



A felmérés a Pro Romania pártnak (9 százalék), a PMP-nek (5 százalék) és az RMDSZ-nek (5 százalék) jósol még parlamenti képviseletet.



A közvélemény-kutatást telefonos módszerrel, több mint ezer választó bevonásával végezték, a hibahatár háromszázalékos.

MTI